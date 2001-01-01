Tydzień zajęć za 0 zł! Poznaj harmonogram „Aktywuj się z MOSiR-em”

Nie będzie lepszej okazji do rozpoczęcia swojej przygody z aktywnością. W przyszłym tygodniu, od 8 do 13 września, startuje bezpłatny tydzień zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Z której propozycji warto skorzystać? Sprawdźcie szczegółową ofertę i harmonogram.

Wrzesień jest dla niektórych nowym początkiem. To właśnie w tym miesiącu ustalamy nowe plany i cele, które chcemy osiągnąć w najbliższym czasie. Jednym z najczęstszych wyborów i zmian jest wdrożenie aktywności fizycznej.

- Jeśli jeszcze są osoby, które nie znają naszej oferty zajęć, to od przyszłego poniedziałku będzie idealna okazja na to, aby to zmienić. Z nowym sezonem uruchamiamy nowe zajęcia: FitStep i Pilates. Program „Aktywuj się z MOSiR-em” jest bogaty i z pewnością każdy wybierze odpowiednią dla siebie aktywność. Podczas bezpłatnego tygodnia wystarczy przyjść na zajęcia, nie obowiązują wcześniejsze zapisy, wyjątkiem jest tylko „Zdrowy Kręgosłup”. Wprowadzenie do swojego życia ruchu jest gwarancją dobrego samopoczucia, a pozytywnym „efektem ubocznym” jest wypracowanie mięśni i zmiana wyglądu sylwetki – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu.

Zapoznaj się z harmonogramem zajęć podczas bezpłatnego tygodnia od 8 do 13 września.

PONIEDZIAŁEK:

- 18:00 – Joga w sali fitness lodowiska Helena,

- 19:15 – Turbo Spalanie, płyta rolkowiska (Lodowisko Helena ul. Karowa 1)

- 20:15 – FitStep, płyta rolkowiska,

- 20:05 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni,

WTOREK:

- 18:15 – Pilates, płyta rolkowiska,

- 19:30 – Zumba grupa początkująca, płyta rolkowiska,

- 20:30 – Zumba grupa zaawansowana, płyta rolkowiska,

ŚRODA:

- 18:00 – Joga w sali fitness lodowiska Helena,

- 19:15 i 20:15 – Zdrowy Kręgosłup sala fitness Krytej Pływalni. Obowiązują wcześniejsze zapisy i limit 16 osób na zajęcia. Rezerwacja telefoniczna pod numerem 55 625 63 81,

- 19:15 – FitStep, płyta rolkowiska,

- 20:15 – Turbo Spalanie, płyta rolkowiska,

- 20:05 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni,

CZWARTEK:

- 18:15 – Pilates, płyta rolkowiska,

- 19:30 – Zumba grupa zaawansowana, płyta rolkowiska,

- 20:30 – Zumba grupa początkująca, płyta rolkowiska,

PIĄTEK:

- 18:15 – Turbo Spalanie w sali fitness lodowiska Helena,

- 20:05 – Aqua Fitness w Krytej Pływalni,

SOBOTA:

- 10:00 – Zumba Kids, dzieci od 4 do 6 lat, w sali fitness lodowiska Helena,

- 11:00 – Zumba Kids, dzieci od 7 do 12 lat, w sali fitness lodowiska Helena,

- 11:00 i 12:00 – Aqua Fitness Senior w Krytej Pływalni.

Zajęcia Aqua Fitness w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka będą odpłatne: Poranki Aqua Fitness - poniedziałki i środy o 8:30; Aqua Senior - środy o 9:15; Aqua Fitness - wtorki i czwartki o 19:45.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie mosir.elblag.eu i Facebooku.