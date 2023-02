Tygrysy przed sezonem

Mistrzostwa Polski - to jest nadrzędny cel pięściarzy Tygrysa Elbląg ba bieżący sezon. Dziś (11 lutego) podopieczni Patryka Bursztynowicza toczyli walki sparingowe z kolegami z innych klubów. Zobacz zdjęcia.

Do hali Atletikon w Elblągu powalczyć z naszymi Tygrysami przyjechali pięściarze z Elite Fight Club, Gruchała Boxing Team Boxing Chojnice, Teddy Boks Club, Wisły Tczew oraz Ringi Kociewie. - Razem z trenerem Patrykiem Bursztynowiczem zorganizowaliśmy sobotni turniej sparingowy, na który przyjechali pięściarze z okolicznych klubów. Walki sparingowe służą temu, aby zawodnicy i trenerzy wiedzieli nad czym jeszcze muszą pracować - mówił Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys Elbląg.

Pięściarska sobota jest jednym z elementów przygotowań do najważniejszych turniejów. Elbląskie Tygrysy mają apetyt na medale mistrzostw Polski.

Pierwszy poważny sprawdzian już na początku marca. W Ciechocinku odbędzie się turniej będący sprawdzianem przed powołaniami do kadry narodowej młodzików. Swoich szans szukać będą Jakub Kotulski, Marek Bojanowski i Mikołaj Podpora. Jest o co powalczyć, gdyż reprezentanci Polski będą przygotowywać się do mistrzostw Europy.

fot. Mikołaj Sobczak

Ważny turniej w marcu czeka też Igora Lichockiego, brązowego medalistę Mistrzostw Polski młodzików z ubiegłego roku. Młody Tygrys przeszedł do kategorii wiekowej kadeta i w tym roku chce zakwalifikować się na mistrzostwa Polski w tej kategorii wiekowej. Droga na kwietniowe mistrzostwa łatwa jednak nie będzie. Najpierw odbędą się mistrzostwa województwa warmińsko - mazurskiego. Jego zwycięzca zmierzy się w barażach z mistrzem województwa podlaskiego i dopiero triumfator baraży zapewni sobie miejsce w turnieju finałowym.

Do udziału w mistrzostwach Polski juniorów przygotowuje się Karol Gąsowski, który dopiero rozpoczyna swoją przygodę z boksem. Najbardziej utytułowany pięściarz Tygrysa - Nikodem Kozak studiuje w Gdańsku. W tamtejszym klubie Sako przygotowuje się do jesiennych Młodzieżowych Mistrzostw Polski.