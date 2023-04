"Ultra równa się radość i zdrowie"

W sobotę (22 kwietnia) odbywa się druga edycja Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. Zawodnicy startują na czterech dystansach: Ryk Jelenia 80 km, Wycie Wilka 54 km, Kwik Dzika 24 km oraz Pisk Lisa 12 km. - Pierwszy bieg długodystansowy na 45 km pokonałam w Beskidach. Teraz sprawdzę się na 54 km. Robię to dla siebie, nie idę tutaj po żadne pudło i medal. Jest to dla mnie przygoda i trochę uzależnienie. Kończę jedne zawody i myślę, gdzie zapisać się na kolejne – mówi pani Marta, która na Ultra Wysoczyznę przyjechała z Bytomia.

Przed godz. 9 odwiedziliśmy Tolkmicko, skąd startowali zawodnicy na dystansie Wycie Wilka, czyli na 54 km. Pan Krzysztof przyjechał na zwody z Wałcza. - To mój trzydziesty bieg w zawodach typu ultra. Jak się do nich przygotować? Trzeba dużo biegać, są to długie wybiegania, ale liczy się także systematyczność treningów. Biegam również maratony - mówi zawodnik.

Co daje mu bieganie? - Ultra równa się radość, zdrowie. Przyjechałem na zawody z rodziną, razem uprawiamy tzw. turystykę biegową. Staramy się zwiedzać Polskę przez biegnie. Nie liczę na wygraną w dzisiejszych zawodach, jestem amatorem. Biegam dla siebie, aczkolwiek myślę, że uplasuję się w pierwszej trzydziestce, a startuje dwustu zawodników. Zaopatrzyłem się w wodę, colę, żele odżywcze i batony. Myślę, że są tutaj fajne punkty kontrolne. Przejeżdżaliśmy obok jednego w Kadynach, gdzie Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje pierogi. Na pewno ich spróbuję - mówi mężczyzna.

Marta Wojtal na Ultra Wysoczyznę przyjechała z Bytomia. - Zamierzam pokonać pierwszy raz w życiu 50 km. Mam też ze sobą kijki, ponieważ jest to bieg górski i będę sobie nimi pomagać przy podejściach. Na tej trasie jest dużo przewyższeń. Biegam na co dzień. Robię też treningi siłowe, aby wzmocnić mięśnie oraz treningi cardio, czyli biegam w terenie. Często w ramach treningu robię też szybki marsz z kijkami. Najważniejsza jest jednak systematyczność treningów: raz dziennie, pięć razy w tygodniu. Na trasę wzięłam dzisiaj dużo żeli energetycznych, magnez, sporo wody z elektrolitami – mówi zawodniczka.

Podkreśla, że ważny też jest „racjonalny plan w głowie”. - Trzeba dobrze rozkładać siły. Plan jest taki, aby na płaskiej trasie lekko truchtać, z górki porządne zbiegi, a pod górę porządne podejścia. To moje pierwsze życiowe 50 km. Natomiast pierwszy bieg długodystansowy, czyli na 45 km pokonałam w Beskidach. Robię to dla siebie, nie idę tutaj po żadne pudło i medal. To jest dla mnie przygoda i trochę uzależnienie. Kończę jedne zawody i myślę, gdzie się zapisać na kolejne – mówi pani Marta.

Pierwszy raz na 54 km biegnie pani Justyna z Iławy, kibicuje jej córka Marysia i mąż. - Mam nadzieję, że dotrwam do mety cała, szczęśliwa i uśmiechnięta. Mam żele energetyczne, mam batony. Wierzę, że na trasie nie będę miała żadnych kontuzji i innych problemów. Chcę mieć świetną zabawę – mówi zawodniczka.

- Bardzo wierzę, że mama da radę i kibicuje jej. Będę na nią czekała na mecie – mówi Marysia.

W ramach Ultra Wysoczyzny odbywają się również starty dzieci i młodzieży Ultra Wysoczyzna Junior. Najmłodsi w zależności od kategorii wiekowej rywalizują na jednym z trzech dystansów: 200 m, 500 m i 1000 m.

Niebawem więcej zdjęć z zawodów.

Sponsor tytularny - Meble Wójcik

Sponsorzy strategiczni - Lira Lighting, Brooks

Gospodarze - prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Nadleśnictwo Elbląg

Patronaty honorowe – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Witold Wróblewski, prezydent Elbląga

