W weekend Ogólnopolskie Zawody Dzieci

W najbliższy weekend, 1 i 2 lutego, na torze łyżwiarskim „Kalbar” odbędą się Ogólnopolskie Zawody Dzieci. Organizatorami zawodów są: Uczniowski Klub Sportowy Viking, MOSiR i Urząd Miasta w Elblągu.

Zawody odbędą się w czterech kategoriach wiekowych: 10, 11,12 i 13 lat. Zawodnicy wystartują indywidualnie na czterech dystansach oraz w biegach sztafetowych. Ogólnopolskie Zawody Dzieci na torze przy ulicy Agrykola na stałe weszły już do kalendarza Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i zostaną rozegrane trzeci raz. Cieszą się one dużą popularnością i frekwencją. Do Elbląga przyjadą zawodnicy z klubów łyżwiarskich z różnych części Polski, w tym z województw: mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego.

Oczywiście nie zabraknie elbląskich łyżwiarzy z UKS „Viking” i KS „Orzeł”. Zawody zostaną rozegrane dzięki pomocy Urzędu Miasta.

Wszystkich kibiców łyżwiarstwa szybkiego zapraszamy na tor „Kalbar” w sobotę i niedzielę od godziny 9.30. Jednocześnie informujemy, że w związku z organizacją zawodów, 1 i 2 lutego (sobota i niedziela) na torze łyżwiarskim odbędą się jedynie ślizgawki o godz. 18.30. Pozostałe wejścia zostają odwołane. Przepraszamy za utrudnienia.