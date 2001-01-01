UWAGA!

Wakacje z tenisem stołowym dla dzieci i młodzieży

 Elbląg, Wakacje z tenisem stołowym dla dzieci i młodzieży
fot. Mlexer Elbląg

Elbląski Klub Sportowy Mlexer Elbląg zaprasza najmłodszych mieszkańców miasta do aktywnego spędzenia końcówki wakacji. W dniach 18–29 sierpnia w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 odbędą się bezpłatne zajęcia z tenisa stołowego skierowane do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Treningi będą prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00–11:30. Organizatorzy podkreślają, że nie są wymagane wcześniejsze zapisy – wystarczy pojawić się na miejscu w sportowym stroju i obuwiu na jasnej podeszwie.

– To świetna okazja, aby spróbować swoich sił przy stole tenisowym, poznać podstawy tej dyscypliny i spędzić czas w gronie rówieśników – zachęca EKS Mlexer.

Zajęcia mają charakter otwarty i rekreacyjny, dlatego mogą wziąć w nich udział zarówno osoby początkujące, jak i te, które miały już kontakt z tenisem stołowym.

EKS Mlexer

