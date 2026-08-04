Wakacyjna Zumba w plenerze

W czwartek, 6 sierpnia, Plac Jagiellończyka zamieni się w miejsce wspólnego treningu przy muzyce. Od godz. 17:00 do 19:00 odbędzie się plenerowa Zumba w ramach „Wakacji z MOSiR-em”. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Tym razem salę treningową zastąpi miejska przestrzeń, a zajęcia Zumby będą prowadzone w plenerze przez dwie godziny. Nie trzeba przygotowywać się do zajęć ani znać wcześniej układów. Ćwiczenia będą dostosowane do wszystkich uczestników, dlatego można dołączyć również wtedy, gdy będzie to pierwszy kontakt z tą formą zajęć.

Zumba opiera się przede wszystkim na ruchu przy muzyce. Kolejne choreografie pozwalają utrzymać tempo treningu, a jednocześnie nie wymagają sportowego przygotowania. To propozycja zarówno dla osób, które regularnie wybierają Zumbę, jak i dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy taka forma aktywności im odpowiada.

Spotkanie potrwa dwie godziny, dlatego warto zabrać ze sobą wygodny strój, obuwie sportowe oraz wodę. Na miejscu nie obowiązują zapisy, wystarczy pojawić się na Placu Jagiellończyka przed rozpoczęciem zajęć.

Plenerowa Zumba jest jednym z wydarzeń tegorocznych „Wakacji z MOSiR-em”. W ramach cyklu przez całe lato odbywają się w Elblągu różne formy aktywności – zarówno zajęcia sportowe, jak i turnieje, wycieczki czy wydarzenia rekreacyjne. Program został przygotowany tak, aby z miejskiej oferty można było korzystać niezależnie od wieku i poziomu sportowego. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.