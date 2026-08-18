Wakacyjny Pilates pod chmurką

Poniedziałkowe popołudnie nie musi oznaczać siedzenia w domu, szczególnie w trakcie wakacji. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na bezpłatne zajęcia Pilatesu, które odbędą się 24 sierpnia o godzinie 17:00 na polanie z wiatami w Bażantarni. To świetna okazja, aby połączyć ruch, ćwiczenia i odpoczynek na świeżym powietrzu.

Zajęcia poprowadzi instruktor programu „Aktywuj się z MOSiR-em”, który przygotuje ćwiczenia odpowiednie dla osób o różnym poziomie zaawansowania. Pilates skupia się między innymi na wzmacnianiu mięśni, poprawie stabilizacji i świadomej pracy nad własnym ciałem. Nie zabraknie spokojnego tempa i ćwiczeń, które pozwolą oderwać się od codziennych obowiązków.

Nie obowiązują zapisy ani opłaty. Wystarczy przyjść w poniedziałek na polanę z wiatami w Bażantarni i dołączyć do wspólnego treningu. Warto zabrać ze sobą własną matę do ćwiczeń, wygodny strój, butelkę wody oraz dobry humor.

Poniedziałkowy Pilates to kolejna propozycja MOSiR-u na aktywne wakacje i jednocześnie doskonały sposób na rozpoczęcie tygodnia w ruchu. Zamiast spędzać popołudnie w domu, wybierzcie się do Bażantarni i poćwiczcie razem z nami. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Poznaj szczegółowy harmonogram Wakacji z MOSiR-em.