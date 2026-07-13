Wakacyjny turniej koszykówki 3x3 na Kalbarze

Koszykówka 3x3 ponownie na Kalbarze. Już w środę, 15 lipca, miłośnicy gry pod gołym niebem znów spotkają się na boisku, gdzie liczyć się będą szybkie decyzje, zespołowa współpraca i sportowe emocje. To okazja zarówno dla młodych zawodników, jak i dorosłych, by sprawdzić się w jednej z najbardziej widowiskowych odmian koszykówki.

W wakacyjnym kalendarzu sportowym 3x3 zajmuje szczególne miejsce. Krótki czas gry, niewielkie boisko i ciągła presja przeciwników sprawiają, że o wyniku decydują błyskawiczne reakcje.

Rejestracja drużyn na drugi wakacyjny turniej rozpocznie się w środę, 15 lipca, o godzinie 16:30, natomiast pierwsze mecze ruszą o 17:00. Wystarczy skompletować trzyosobowy skład i stanąć do walki o medale. Przed rozpoczęciem rozgrywek warto pamiętać o wymaganych dokumentach. Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna, natomiast pełnoletni zawodnicy podpisane oświadczenie uczestnika.

Kto tym razem zgarnie pierwsze miejsce na podium? Dowiemy się już niebawem. Harmonogram bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach wakacji z MOSiR-em znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.