Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg w 7. kolejce II ligowych rozgrywek zmierzyły się z Air Transfer.pl Koszalin. Podopieczne Marty Czapli walczyły do ostatnich sekund, niestety przegrały 26:27.

Faworytem w meczy Truso z koszaliniankami był zespół przyjezdny, który ma swoim składzie najbardziej bramkostrzelną zawodniczkę II ligi Annę Matczak. W pierwszej rundzie elblążanki przegrały w Koszalinie 26:28 i bardzo chciały się zrewanżować rywalkom. Warto odkreślić, że z meczu na mecz juniorki Truso nabierają coraz większej pewności siebie, co widać na boisku.

Wynik spotkania otworzyła Kinga Chochel. Po trafieniu Wiktorii Śliwińskiej i Otyli Szulc, tablica wyników wskazywała 3:1. Przez kilka kolejnych minut bramki padały naprzemiennie, do stanu 6:4. Niestety w kolejnych akcjach dużo skuteczniejsze były koszalinianki, które rzuciły pięć goli, przy zaledwie jednym Truso. Elblążanki w końcu przerwały serie rywalek i po dwóch trafieniach Aleksandry Gibert, tablica wyników wskazywała 10:9. Niestety gospodynie nie cieszyły się długo z prowadzenia, bardziej doświadczone rywalki wykorzystały błędy naszych zawodniczek, zanotowały kilka skutecznych akcji i w 29. minucie prowadziły 14:11. Podopieczne Marty Czapli zdołały odrobić dwa gole i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 13:14.

Zaraz po wznowieniu do remisu doprowadziła Aleksandra Gibert, a na prowadzenie Truso wyprowadziła Wiktoria Śliwińska. Chwilę później rywalki odskoczyły na dwa trafienia, jednak zaraz elblążanki znów doprowadziły do wyrównania (17:17). Przez kilka kolejnych minut zespoły naprzemienne zdobywały bramki i do 45. minuty utrzymywał się wynik remisowy. W kolejnych akcjach drużyny na zmianę zdobywały po dwa gole, jednak to elblążanki goniły wynik. 10. minut przed zakończeniem spotkania było 23:23 i mogło się wydawać, że Truso wywalczy pierwsze punkty w II lidze. Niestety sędziowie odesłali na ławkę kar jedną z elblążanek, rywalki to wykorzystały i nie pozwoliły już na kolejny remis. Gospodynie ambitnie walczyły do samego końca, jednak musiały uznać wyższość bardziej doświadczonych koszalinianek. Mecz zakończył się wynikiem 26:27.

Energa MKS Truso Elbląg - Air Transfer.pl Koszlain 26:27 (13:14)

Truso: Górska, Owczarek, Didłuch - Gibert 6, Ziemińska 5, Śliwińska 4, Szulc 3, Kolasa 1, Kowalska, Fudal, Golon, Jankowska, Mikołajczyk, Fudal, Buraczewska.

