Weekend na sportowo: łyżwy, basen i zajęcia fitness

W piątek 3 października, rusza nowy sezon na lodowisku Helena. Pakujcie swoje łyżwy i wybierzcie się na bezpłatną ślizgawkę – start o 18:00. Oprócz tego w weekend zachęcamy do skorzystania z oferty zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em” oraz złapania chwili relaksu w CRW Dolinka. Sprawdźcie szczegółowe informacje.

Start sezonu na Helenie

Od 3 października możemy ponownie zaprosić Was na łyżwy. O godzinie 18:00 ruszy pierwsza ślizgawka, która rozpocznie sezon 2025/2026. Zgodnie z decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana sesja będzie bezpłatna. Przygotowaliśmy dla Was konkurs z pytaniami, podczas którego będzie można wygrać coś słodkiego, muzyczną oprawę z największymi hitami, o które zadba dj oraz kolorowe światła. Bawimy się do 19:30. Od soboty, 4 października, zapraszamy do skorzystania z obiektu w następujących godzinach:

- wtorek – 18:00 i 19:10;

- czwartek – 18:00 i 19:10;

- piątek – 18:00 i 19:10;

- sobota – 13:10 (ślizgawka dla rodzin z dziećmi), 14:20, 15:30, 16:40;

- niedziela – 13:10, 14:20, 15:30, 16:40.

W najbliższy weekend wyjątkowo zostaną odwołane następujące ślizgawki: sobota godz. 16:40 i niedziela godz. 13:10. Na lodowisku Helena będą odbywały się pierwszoligowe rozgrywki hokeja, Fudeko GAS Gdańsk zmierzy się z Opole United. Bilety na spotkanie kupicie na stronie fudekogasgdansk.abilet.pl.

Cennik i szczegóły dotyczące lodowiska Helena w nowym sezonie znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.

W sobotę „Aktywuj się z MOSiR-em”

Mamy dla Was idealne propozycje aktywnych zajęć najbliższy weekend - z nami nie będziecie się nudzić. Pierwsza z nich to energetyczna Zumba! W sobotę, w sali fitness lodowiska Helena, odbywają się zarówno zajęcia dla dzieci - godz. 10:00 grupa przedszkolna (4-6 lat); godz. 11:00 grupa szkolna (7 -12 lat) oraz o godz. 12:15 otwarta grupa zajęć zumby dla dorosłych. Kolejna propozycja to zajęcia Aqua Senior, które odbywają się o godz. 11:00 i 12:00 w każdą sobotę w Krytej Pływalni.

Sauny, jacuzzi i basen – wygrzej się w CRW Dolinka

Pierwsze październikowe dni przyniosły ochłodzenie. Jeśli szukacie miejsca, w którym będziecie mogli się ogrzać i spędzić aktywnie weekend, to dobrym wyborem może okazać się Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To tutaj skorzystacie z rozgrzewającej sauny suchej i parowej, zrelaksujecie się w jacuzzi i odpoczniecie po ciężkim tygodniu pracy i szkoły. Czekają na Was dwie strefy z basenami: rekreacyjna i sportowa, a najmłodsi mogą skorzystać z płytkiej niecki basenowej z dodatkowymi atrakcjami. Zapraszamy codziennie, od 6:00 do 22:00.

Szczegóły i bieżące informacje znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.