Weekend pełen aktywności z MOSiR-em

Zima w pełni, a jeśli szukasz pomysłu na aktywne spędzenie weekendu, MOSiR zaprasza do swoich obiektów, które oferują mnóstwo zimowych atrakcji. Od szaleństw na lodzie po relaks w wodzie – każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek czeka nas specjalne wydarzenie na lodowisku Helena, a w niedzielę wycieczka rowerowa, która zbierze środki na wsparcie elbląskiego sztabu WOŚP.

Lodowisko Helena: piątkowe Ice-Party i weekendowe ślizgawki

Na dobry początek weekendu zachęcamy do wybrania się na Ice-Party, które doskonale wpasowuje się w start ferii zimowych. Wydarzenie wystartuje w piątek, 24 stycznia, o godzinie 18:00. O dobrą zabawę i odpowiednią atmosferę zadba dj, który przygotował specjalną muzyczną składankę. Na uczestników będzie czekał również konkurs z nagrodami. Wejście według cennika: bilet normalny 14 zł (11 zł z Kartą Dużej Rodziny), bilet ulgowy 10 zł (7 zł z Kartą Dużej Rodziny).

Po piątkowej, imprezowej ślizgawce warto odwiedzić lodowisko również w weekend. Przestronny obiekt oferuje idealne warunki do zabawy na lodzie, a dzięki wypożyczalni łyżew (prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł) każdy może spróbować swoich sił. Weekendowe ślizgawki odbywają się według harmonogramu: piątek 18:00 i 19:00; sobota i niedziela sobota i niedziela – 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40.

Łyżwy na świeżym powietrzu

Jeśli zastanawiasz się, gdzie w nadchodzący weekend możesz połączyć przyjemność z ruchem na świeżym powietrzu, tor Kalbar będzie strzałem w dziesiątkę. Każda z sesji na Kalbarze trwa 90 minut i odbywają się one według harmonogramu: piątek godz. 18:30, sobota o 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30; niedziela godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30. Na miejscu można wypożyczyć pingwinka wspomagającego jazdę oraz łyżwy, w wypożyczalni prowadzonej przez Klub Sportowy Orzeł, w cenie 10 zł za parę.

Odpoczynek i relaks w basenie

Szukasz miejsca, w którym się zrelaksujesz i odpoczniesz po całym tygodniu pracy? A może zastanawiasz się gdzie możesz spędzić czas całą rodziną? Koniecznie odwiedź Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To miejsce, które szczególnie w zimowe dni zapewnia komfort i aktywność dla każdego. Basen, sauny oraz różnorodne atrakcje wodne sprawiają, że Dolinka jest doskonałym wyborem na weekendowy wypad. Spędzając czas w tym obiekcie, można nie tylko zadbać o formę, ale również naładujesz baterie.

Rowerami w szczytnym celu

Już w niedzielę o godz. 10:00 wyruszamy z pętli na ul. Ogólnej, aby wspólnie rozpocząć 12. sezon naszych rowerowych przygód! Trasa poprowadzi przez Łęcze, Kadyny i Tolkmicko aż do Pogrodzia, gdzie odwiedzimy dawną „porodówkę”, a w podróży towarzyszyć nam będzie puszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą dostarczymy do elbląskiego sztabu. W tym roku gramy wspólnie dla onkologii i hematologii dziecięcej. Podczas wycieczki gwarantujemy: spokojne tempo i piękne widoki, słodkie wsparcie energetyczne, bezpłatny udział. Nowy sezon to także szansa na zdobycie nagrody w konkursie „Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2025” – do wygrania rower Folta! Nie zapomnijcie o sprawnym rowerze, kasku i ciepłym ubraniu. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę! Dołączcie do nas i aktywnie spędźcie niedzielę na świeżym powietrzu.