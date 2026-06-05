Weekend pod znakiem unihokeja

Przez dwa dni Elbląg stanie się stolicą szkolnego unihokeja. W dniach 6-7 czerwca odbędzie się XXXI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”, jedna z największych tego typu imprez w Polsce i zarazem jedna z największych w Europie.

Skala wydarzenia imponuje. Do Elbląga przyjedzie 67 drużyn i ponad 850 uczestników reprezentujących najlepsze szkolne zespoły z całego kraju. Sam udział w festiwalu jest już wyróżnieniem, ponieważ awans poprzedziły eliminacje z udziałem około trzech tysięcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na parkietach pojawią się młodzi zawodnicy należący do krajowej czołówki. W składach wielu reprezentacji szkolnych znajdują się członkowie kadr narodowych Polskiego Związku Unihokeja w kategoriach młodzika, juniora młodszego oraz juniora. W tegorocznej edycji wystąpi między innymi mistrz województwa dolnośląskiego, drużyna Polsko-Brytyjskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej z Wrocławia, której uczniowie pochodzą z Korei Południowej, Włoch i Polski. Dla kibiców będzie to okazja, by zobaczyć sportowców, o których w przyszłości może być głośno również na arenie międzynarodowej.

Historia wydarzenia pokazuje jego rangę. Przez trzydzieści lat przez festiwal przewinęło się blisko 29 tysięcy uczestników reprezentujących ponad dwa tysiące drużyn szkolnych i klubowych nie tylko z Polski, ale także ze Szwecji, Litwy, Łotwy, Czech, Niemiec, Anglii, Francji, Holandii, Korei Południowej czy Indii.

Uroczyste otwarcie zaplanowano na sobotę 6 czerwca o godz. 8.15 w Zespole Szkół i Placówek Sportowych MOS przy ul. Kościuszki 77A. Następnie rywalizacja odbywać się będzie w czterech obiektach: MOS przy ul. Kościuszki, IV LO przy ul. Sienkiewicza, SP nr 8 przy ul. Szańcowej oraz lodowisku „Helena” MOSiR przy ul. Karowej, gdzie mecze rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 9.30 w sobotę oraz o godz. 8.00 w niedzielę.

Program festiwalu obejmuje trzy kategorie rozgrywek. O zwycięstwo powalczą uczestnicy XV Ogólnopolskiej Licealiady Dziewcząt i Chłopców, XX Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla uczniów klas VII–VIII oraz XVIII Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci przeznaczonych dla uczniów klas VI i młodszych. Na parkietach zobaczymy zarówno najmłodszych adeptów unihokeja, jak i zawodników należących do krajowej czołówki swoich kategorii wiekowych.

Najbliższy weekend zapowiada się jako prawdziwe święto unihokeja. Emocji z pewnością nie zabraknie, ale równie ważne będzie spotkanie setek młodych ludzi połączonych wspólną sportową pasją. Właśnie dzięki takim wydarzeniom Elbląg od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów na unihokejowej mapie Polski.