Weekend z MOSiR-em

Październik zaczynamy od ważnej wiadomości dla miłośników łyżew – w niedzielę na Lodowisku Helena rusza nowy sezon łyżwiarski. Do tego przez cały weekend można korzystać z Toru Kalbar oraz Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Startuje sezon na lodowisku (Niedziela, godz. 17:00)

Za chwilę ponownie założymy łyżwy i ruszymy na taflę lodowiska. Sezon rozpoczniemy bezpłatną, 90-minutową sesją inauguracyjną, podczas której nie zabraknie muzyki, świateł i konkursów przygotowanych przez MOSiR. O odpowiednią atmosferę zadba również DJ, dlatego warto zabrać rodzinę lub znajomych i wspólnie rozpocząć kolejne miesiące łyżwiarskiej zabawy. Od wtorku, 6 października, ruszą już regularne ogólnodostępne ślizgawki. Harmonogram sesji w nowym sezonie znajduje się na stronie mosir.elblag.eu.

Kalbar zaprasza na aktywny weekend (Codziennie, godz. 9:00–19:50)

Jeśli zamiast tafli wolicie ruch na świeżym powietrzu, przez cały weekend czeka na Was Tor Kalbar. Można tu pojeździć na rolkach, potrenować lub spotkać się ze znajomymi na wielofunkcyjnych boiskach i wykorzystać ostatnie podrygi dobrej pogody. To miejsce zarówno dla osób szukających spokojnej rekreacji, jak i tych, którzy chcą trochę intensywniej się poruszać. Jesień nie musi oznaczać końca aktywności na świeżym powietrzu.

Pływanie i relaks w CRW Dolinka (Codziennie, godz. 6:00–22:00)

Weekendową aktywność można także przenieść pod dach Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Basen sportowy będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą popływać i zrobić trening, a strefa rekreacyjna pozwoli połączyć ruch z zabawą. Na tych, którzy potrzebują chwili wyciszenia, czeka część relaksacyjna z jacuzzi i saunami. To propozycja dla całej rodziny – niezależnie od pogody.

Często korzystasz z obiektów MOSiR? Koniecznie zapoznaj się z karnetami, które dają dodatkowe bonusy. Szczegóły na stronie mosir.elblag.eu.