Wielkie emocje pod koszem

Mecze Energi Basketball z Treflem II Sopot w II lidze koszykówki zawsze trzymają w napięciu do samego końca, nie inaczej było także tym razem. Elblążanie zapewnili sobie wygraną na 4 sekundy przed syreną kończącą mecz dzięki świetnej akcji Piotra Prokurata.

Przed rozpoczęciem meczu zawodnicy i kibice uczcili minutą ciszy pamięć Adama Prusa, byłego trenera MKS Truso Elbląg, który zmarł w ubiegłym tygodniu po długiej chorobie.

Po chwili zadumy rozpoczęła się koszykarska bitwa, która przybierała na sile z każdą minutą gry. Goście stosowali wysoki pressing, próbując zmusić Elblążan do błędów przy rozgrywaniu. Gospodarze z kolei bardziej siłowo grali przy zbiórkach z tablic, w pierwszej połowie narzucając swój styl gry. Rozpoczęli od 6:0, prowadząc następnie 32:21, by na przerwę po drugiej kwarcie zejść przy stanie 46:40.

W drugiej połowie gra się wyrównała, zawodnicy obu drużyn nie oszczędzali się, mocno przepychając się pod koszami.Żywiołowo na decyzje sędziów reagowali zmiennicy i trenerzy na ławkach, co skończyło się trzema faulami technicznymi (w tej klasyfikacji 2:1 dla Trefla). Nerwowo było też na parkiecie, czego efektem były liczne straty (szczególnie po elbląskiej stronie) i niedokładne rzuty. Ozdobą tej części był blok na jednym z zawodników Trefla w wykonaniu Pawła Budzińskiego, co licznie przybyła na mecz publiczność przyjęła entuzjastycznie.

Goście wyszli po raz pierwszy na prowadzenie na dwie minuty przed końcem meczu, na szczęście Elblążanie nie pozwolili wyrwać sobie zwycięstwa. W końcówce ciężar gry wzięli na siebie Przemysław Zamojski i Piotr Prokurat. Ten ostatni na 4 sekundy przed końcem zebrał piłkę z tablicy gości i zdobył punkty z faulem. Klasyczna akcja 2+1 dała prowadzenie gospodarzom 82:80. Trefl po przerwie na żądanie próbował doprowadzić do dogrywki, ale ostatni rzut okazał się niecelny i elbląska widownia oszalała ze szczęścia. „Dziękujemy” było słychać chyba aż w centrum miasta.

Kolejny mecz Energa Basketball Elbląg zagra już w środę, 14 stycznia. O godz. 19 rywalem w hali MOS będzie drużyna SMS Władysławowo.

Energa Basketball Elbląg – Trefl II Sopot 82:80 (28:21, 18:19, 16:18, 20:22)

Energa Basketball: Zamojski 20, Pawlak 16, Prokurat 15, Jastrzębski 12, Stawiak 11, Budziński 4, Konecko 3, Kloska 1, Glaner, Krakowski, Świdziński.