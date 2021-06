Wieści z IKS ATAK

Jak radzili sobie w ostatnich sportowych zmaganiach zawodnicy IKS ATAK? Poniżej podsumowanie wydarzeń.

Sand Cup 2021. Siatkówka plażowa na siedząco i stojąco oraz w boccie/boule.

Pogoda dopisała, chociaż upały nie pomagały zawodnikom. W siatkówkę na siedząco zagrało jedenaście zespołów

Spotkania z udziałem siatkarzy odbywały się na boiskach pokrytych matą, a zespoły zagrały w składach trzyosobowych. W tym turnieju obowiązywał system „brazylijski": zespół, który poniósł dwie porażki odpadał z turnieju. Do walki o mistrzowski tytuł przystąpili reprezentanci z Łodzi, Katowic, Szczecina, Wrocławia oraz IKS Atak Elbląg, które wystawiły po dwie drużyny, a także jeden zespół z Warszawy.

W turnieju siatkówki na stojąco kibice mieli okazję zobaczyć trzy kluby: Start Zielona Góra, Start Łódź oraz IKS Atak Elbląg. Zespoły rywalizowały ze sobą systemem każdy z każdym.

Wszystkie mecze mistrzowskie rozgrywane były do dwóch zwycięskich setów (do 21 pkt). Jeśli w setach był remis 1:1, wówczas rozegrany został trzeci set (do 15 pkt).

Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymali medale, puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkie kluby, w których ta dyscyplina sportu jest uprawiana, zawsze są dobrze przygotowane do walki o mistrzostwo Polski. Cieszy też ilość startujących klubów, co gwarantuje wysoki poziom gier.

Klasyfikacja końcowa:

Siatkówka plażowa na siedząco:

1 miejsce IKS Atak Elbląg I (walka o 1 miejsce 2:1 (21:15; 8:21; 15:8))

2 miejsce Start Szczecin I

3 miejsce Start Łódź I (walka o 3 miejsce 2:1 (13:21; 21:17; 10:15))

4 miejsce Start Wrocław I

miejsca 5-6 SILESIA I, Start Łódź II

miejsca 7-8 Start Wrocław II, Start Szczecin II

miejsca 9-11 SILESIA II, Warszawa, IKS Atak Elbląg II

MVP turnieju Mariusz Wojdag z IKS Atak Elbląg I



Siatkówka plażowa:

1 miejsce Start Zielona Góra

2 miejsce Start Łódź

3 miejsce IKS Atak Elbląg

MVP turnieju Bartłomiej Synowiec Zielona Góra

Boccia/Boule: do turnieju zgłosiło się 12 dwuosobowych drużyn, rywalizacja przebiegała

w dwóch grupach. Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce drużyna IKS Atak 1

2 miejsce drużyna RadTczew

3 miejsce Kiersity Team

Oskar Woźny (nasz wychowanek) i Aleksander Rybak (wychowanek KurianVolley Olsztyn) z podwójnym złotem na plaży!

Olek i Oskar jeszcze niespełna 3 tygodnie temu walczyli na halowych Finałach MP juniorów młodszych pod egidą Trefla Gdańsk, zajmując na końcu 6 lokatę w Polsce. Szybkie przenosiny na plażę oraz intensywne 2 tygodnie treningów poskutkowały. W dniach 21-22.06.2021 w Augustowie chłopcy pokazali niesamowitą klasę na boiskach plażowych w Augustowie grając pod szyldem MUKS Piętnastka Białystok.

Mistrzostwo województwa podlaskiego w siatkówce plażowej w kategorii juniorów (2002 i młodsi) i bezpośredni awans do Finałów MP. Mistrzostwo województwa podlaskiego w siatkówce plażowej w kategorii juniorów młodszych (2004 i młodsi) i bezpośredni awans do Finałów MP. Przypomnijmy, że Oskar i Olek to rocznik 2005 Chwila odpoczynku i chłopcy wracają do ciężkiej pracy.

Finały MP juniorów młodszych już 25-28 lipca (przypomnijmy, że nasza eksportowa para Rożankowski/Dobosz też już zapewniła sobie bezpośredni awans). Finały juniorów 30 – 2 lipca!

Juniorzy młodsi na plaży

Kamil Dobosz / Michał Rożankowski zdobywają po morderczej walce w ekstremalnych warunkach (w tie breaku 18:16) w Ostródzie Mistrzostwo Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kategorii Junior Młodszy uzyskali bezpośredni awans do finałów mistrzostw Polski.

Ogromne brawa należą się także naszym pozostałym parom, które dzielnie walczyły i niewiele zabrakło aby weszli do strefy medalowej (Jakub Król/ Wiktor Banach oraz Michał Muraszko / Marcel Kańduła oraz Dominik i Mateusz Bożejewicze).

Kinder+ Sport

Zakończyliśmy zmagania w Finale Wojewódzkim Kinder+ Sport, Olsztynek był gospodarzem ostatniego z turniejów.

W kategorii „4" chłopców uzyskaliśmy awans do Finałów Ogólnopolskich. Podobno nie ocenia się tego, jak zaczynamy, a jak kończymy i ta teoria idealnie oddaje przebieg zawodów. Mimo porażki w grupie z zespołem AZS Olsztyn 1:2 spotkaliśmy się z drużyna z Olsztyna w meczu finałowym o awans... i odwróciliśmy wynik - 2:1 dla IKS ATAK Kaemka. Możemy świętować bezprecedensowy sukces naszego wspólnego projektu dwóch zespołów – Mistrz Województwa Pomorskiego oraz Vice Mistrz Województwa Warmińsko – Mazurskiego jadą na finały do Gliwic, to olbrzymi sukces naszych połączonych sił.

W kategorii „3" chłopców aż dwie drużyny IKS atak wystąpiły w wielkim finale i tutaj chłopcy pokazali wielkie serducho do walki, skończyli zmagania poza podium, jednak waleczności i ambicji nigdy nie można im było odmówić.

Kategoria „4" dziewcząt – ostatnia informacja, ale nie najmniej ważna: kolejny finał ekipy pod batutą trener Agnieszki Jodko. Brawo dla nich za dzielna postawę, bo finał wojewódzki to kapitalna sprawa.