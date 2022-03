Wikingowie robią postępy na tafli

W sobotę hokeiści z Elbląga wzięli udział w turnieju mini hokeja w Toruniu. Pod okiem trenera Miłosza Lidtke na pięć rozegranych meczów wygrali trzy spotkania: z dwoma drużynami z Torunia oraz drużyną z Poznania.

Dwóch drużyn z Gdańska nie udało się pokonać, choć było naprawdę blisko. Mecz z UKS Olivia 17 II zakończył się wynikiem 8:7 dla Gdańska. Najwięcej bramek na turnieju strzelił Adam Brozdowski, ale pierwsze bramki na swoim koncie mogą sobie zapisać Balbina Kaszczuk, Wiktor Frankowski, Julian Stefański oraz Szymon Rykaczewski. Dużą pracę wykonał bramkarz Wojtek Zabłocki, który dzielnie strzegł bramki Wikingów we wszystkich meczach. Najważniejsze, że najmłodsi Wikingowie pokazali serce na lodzie, grali bardzo odpowiedzialnie i ofiarnie. Z turnieju na turniej widać efekty ich pracy na treningach.



Skład drużyny UKS Wikingowie na turnieju: Jan Bieniok, Adam Brozdowski, Wiktor Frankowski, Wojciech Jabłonka, Balbina Kaszczuk, Wiktor Krauze, Oliwier Kruk, Antoni Parczyk, Emil Piechota, Julian Piechota, Szymon Przybysz, Szymon Rykaczewski, Julek Stefański, Kaja Zabłocka, Wojciech Zabłocki, Dominik Zdunkiewicz



- Niestety lodowisko Helena w Elblągu z dniem 27 marca zostaje zamknięte. Nie znaczy to, że elbląscy hokeiści zakończyli treningi. Łyżwy zamienią na trampki lub rolki i dalej będą doskonalić swoje umiejętności i utrzymywać dobrą kondycję fizyczną, bo przed Wikingami jeszcze kilka spotkań do rozegrania, a ostatni turniej pokazał, że jest potencjał – informuje Dorota Jaskulska, prezes UKS Wikingowie.