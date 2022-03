Wiosnę rozpoczęli od półmaratonu

180 osób wzięło udział w VI Wiosennym Półmaratonie Elaktywnych, który się odbył w niedzielę w Bażantarni. Najszybsi okazali się: Magdalena Matulewicz z Elbląga i Patryk Sowiński z Malborka. Zobacz zdjęcia.

Na starcie pojawili się zarówno chętni do pokonania biegiem dystansu 7 lub 21 km, ale też miłośnicy nordic walking (7 km) jak i trzyosobowe sztafety. Elbląg gościł zawodników z Trójmiasta, Koszalina, Kwidzyna, Malborka, Grudziądza, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna i wielu innych miast północnej Polski. Każdy miał do pokonania przynajmniej jedną 7-kilometrową pętlę, prowadzącą po szlakach Bażantarni, pełną podbiegów i zbiegów. Trasę trudną, co podkreślali uczestnicy, a ułożoną przez Wojciech Bartnickiego i jego ekipę z Team Karaś.

- Trasa wymagająca, ciężka, pogoda dopisała. Na jednym ze zbiegów się przewróciłem, obawiałem się, że będę musiał przejść w marsz, ale ból szybko przeszedł i mogłem kontynuować bieg. Dzisiejszy start dobrze rokuje przed kolejnym, czyli Ultra Wysoczyzną na 52 km– dzielił się wrażeniami z półmaratonu Patryk Sowiński, który jako pierwszy pokonał najdłuższy niedzielny dystans.

- Ciężko się biegło, nie lubię crossów – przyznała na mecie Natalia Ruchlewicz ze Sztumu, która wygrała rywalizację kobiet na 7 km. - Potraktowałam dzisiejszy start treningowo. To mój kolejny start w Bażantarni, ostatni był dwa lat temu i wówczas też byłam pierwsza.

Organizatorzy - SKS Elaktywni - wręczyli statuetki zdobywcom trzech pierwszych miejsc w indywidualnej rywalizacji na poszczególnych dystansach i zwycięzcom rywalizacji sztafet.

Dla wielu uczestników start w VI Wiosennym Półmaratonie Elaktywnych był przetarciem przed planowaną na 24 kwietnia Ultra Wysoczyzną, na której czekają dystanse od 12 do 80 km. Podczas niedzielnych zawodów czynne było biuro Labosport, można było się na Ultra Wysoczyznę zapisać i wypytać o szczegóły imprezy. Zwycięzcy półmaratonu otrzymali w nagrodę vouchery na bezpłatne pakiety startowe na jeden z wybranych dystansów.

Najlepsi w poszczególnych kategoriach

7 km nordic walking kobiet

1. Agnieszka Lewandowska, Starogard Gdański

2. Dorota Godzińska, Milejewo

3. Aleksandra Nowalińska, Malbork

7 km nordic walking mężczyzn

1. Rafał Grobelak, Żukowo

2. Rafał Toporek, Przodkowo

3. Piotr Szczepański, Olsztyn

7 km kobiet

1. Natalia Ruchlewicz, Sztum

2. Ilona Mickiewicz-Szymańska, Domatówka

3. Paula Rogacka, Elbląg

7 km mężczyzn

1. Krzysztof Sulewski, Barczewo

2. Krzysztof Szymański, Domatówka

3. Grzegorz Krzeszewski, Elbląg

sztafety 3 x 7 km

1. DKS Powiśle Dzierzgoń/Dzierzgoń Team/Kram FC

2. 43. Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie

półmaraton kobiet

1. Magdalena Matulewicz, Elbląg

2. Anetta Klimowska, Elbląg

3. Kamila Grynis, Elbląg

półmaraton mężczyzn

1. Patryk Sowiński, Malbork

2. Bartosz Mazerski, Sztum

3. Sylwester Jakacki, Bartoszyce

Partnerami zawodów byli: OpenBalance, Labo Sport i Team Karaś.

Patronat medialny sprawowała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl