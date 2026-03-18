Wraca turniej Mini Elbasket

W dniach 27-29.03.2026 w Elblągu w halach sportowych Szkoły Podstawowej nr 11 odbędzie się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt w kategorii U12 MINI ELBASKET. Wraca po 7 latach przerwy, to jego 24. edycja.

Wydarzenie zgromadzi młodych zawodników z całej Polski, dając im możliwość rywalizacji sportowej na wysokim poziomie oraz rozwijania swoich umiejętności koszykarskich.

W turnieju wezmą udział drużyny reprezentujące różne regiony kraju, a rozgrywki prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami koszykówki dla kategorii młodzieżowych. Organizatorzy zapewniają profesjonalne warunki gry, opiekę sędziowską oraz atrakcyjną oprawę wydarzenia.

Zespoły Dziewczyny U12: Energa Elbasket SP11, Energa Elbasket u11 SP11, KS Trójka Żyrardów, KS AS Mrągowo, SP1 Nidzica, UKS 4 Łomża, UKS Huragan Wołomin, MPKK Sokołów Podlaski.

Zespoły Chłopcy U12: Energa Elbasket SP11, Energa Elbasket u11 SP11, Akademia Koszykówki 7 Sopot, MUKS Pivot Piastów, MKS Chojniczanka, Akademia Twarde Pierniki Toruń, Basket 47 Białystok, Wataha Rumia

Celem turnieju jest nie tylko wyłonienie najlepszych zespołów, ale także promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska sportowego oraz kształtowanie zasad fair play. Podczas wydarzenia przewidziano również konkursy indywidualne, nagrody dla najlepszych zawodników oraz puchary dla zwycięskich drużyn. Turniej stanowi doskonałą okazję do obserwacji młodych talentów oraz wspierania ich dalszego rozwoju sportowego.

Wydarzenie organizowane we współpracy UKS JAR Elbląg, Szkoła Podstawowa nr 11 i Energa Basketball Elbląg. Rozgrywki będą rozgrywane z podziałem na grupy i system pucharowym. Wielkie finały odbędą się 29.03.2026 o godzinie 11:00, a uroczyste zakończenie zaplanowane jest na godzinę 13:00.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców oraz wszystkich miłośników koszykówki do kibicowania młodym zawodnikom