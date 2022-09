Wrześniowe imprezy z MOSiR-em

Sportowe wakacje z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Elblągu za nami. Teraz czas na kolejne wydarzenia, które przygotowaliśmy dla Was we wrześniu. A będzie działo się bardzo dużo. Od dmuchanych przeszkód, festynu na Torze Kalbar, po rowero-kajaki i zapisy do amatorskich rozgrywek ligowych.

Bażantarnia Jump&Run – 11 września (niedziela) Tego jeszcze w Elblągu nie było. Połączenie biegu w lesie i dmuchanych, dużych przeszkód, które sprawią mnóstwo frajdy każdemu uczestnikowi. Na trasie pojawią się bowiem dzieci, dorośli wraz z pociechami oraz ci, którzy będą rywalizować na czas, o efektowne puchary. Są jeszcze miejsca na Bieg Classic z klasyfikacją kobiet i mężczyzn. Zapisz się i weź udział w wyjątkowej imprezie. Zapisy do 7 września do godz. 23:59. Rowerowe spacery z leśnikiem – 6 i 20 września (wtorki) Zapraszamy na wycieczki rowerowe po pięknych okolicach leśnictwa Dębica i Dąbrowa. Wraz z leśnikiem poznamy ciekawe i piękne miejsca naszej pobliskiej przyrody. Startujemy o 17:00. Dmuchany Tor Przeszkód w CRW Dolinka - 17-18 września (sobota-niedziela) Kolejny raz w CRW Dolinka będzie można skorzystać z dmuchanego toru przeszkód. Na basenie sportowym pojawi się tor dla młodzieży i dorosłych, natomiast w strefie rekreacyjnej dla mniejszych dzieci. Wejście w cenie biletu, dostępne w godzinach 6-22. Dzień Bez Samochodu – przejazd i festyn – 17 września (sobota) Na początek ruszymy na przejazd rowerowy ulicami miasta, a później wszyscy razem wjedziemy na Tor Kalbar, aby wziąć udział w festynie sportowym. Będzie mnóstwo atrakcji dla aktywnych. Startujemy na rowerach o 11:00, a zabawa na festynie rozpocznie się o 12:00. II Mistrzostwa Elbląga w Biegach Przełajowych w Bażantarni – 18 września (niedziela) Na początek odbędzie się bieg dla dzieci i młodzieży (0-16 lat) na pięciu dystansach: 50, 100, 200, 300 i 400 m. Tutaj nie będzie pomiaru czasu. Później rozpocznie się bieg dodatkowy na 5 km (jedna pętla trasy). Następnie na starcie ustawią się uczestnicy Biegu Głównego na 10 km (dwie pętle po 5 km). A cel całego wydarzenia jest wzniosły, bowiem podczas zawodów trwać będzie zbiórka na rzecz Piotrusia Luttera z Elbląga. Zapisy tutaj. Wycieczka rowerowa na kajaki – 18 września (niedziela) Połączymy rower i kajaki by dotrzeć w miejsce rowerowo zupełnie niedostępne. Będzie to kilometr ,,zerowy” rzeki Elbląg, czyli jej początek. Trasa 48 km. Liczba miejsc w kajakach jest ograniczona, obowiązują zapisy przez formularz Google, dostępny wkrótce na stronie MOSiR Elbląg. Start w niedzielę, o godz. 8:00”. Góralem na Chrobrego i Garmin MTB Series – 24 września (sobota) Wyścig rowerowy na Górę Chrobrego, który odbędzie się w ramach Garmin MTB Series Elbląg. Będzie to prolog zawodów MTB, dzięki któremu uczestnicy będą mogli zdobyć bonifikaty czasowe, do wykorzystania w głównej imprezie. W zawodach towarzyszących wystartują także dzieci. Zapisy tutaj. Ligi MOSiR – piłka nożna, siatkówka, koszykówka 3x3 Graj z nami i rywalizuj w popularnych dyscyplinach. Zapisz drużynę do rozgrywek amatorskich w piłkę nożną na orlikach, siatkówkę w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz koszykówkę 3x3 w hali. Start nowych edycji w październiku. Dla najlepszych medale i puchary. Szczegóły wkrótce na mosir.elblag.eu. Baw się i poczuj sportowe emocje.

