Kilkaset osób wzięło udział w charytatywnym wydarzeniu w Szkole Podstawowej nr 11, które zorganizowało elbląskie środowisko koszykarskie na czele z Przemkiem Zamojskim. Grali i licytowali dla Adama Prusa, trenera koszykówki i nauczyciela z tej szkoły, który walczy z ciężką chorobą. Zobacz zdjęcia i film.

To był prawdziwe pospolite ruszenie. Od pomysłu do realizacji minęło zaledwie kilka dni. Efekt? Hala sportowa SP nr 11 pełna uczniów i ich rodziców, którzy przyszli na charytatywną imprezę mimo wakacji.

- Adam jest związany z koszykówką, z SP 11. Zmaga się z chorobą, więc z całą naszą ekipą Elbasketową z Przemkiem Zamojskim na czele wpadliśmy na pomysł organizacji takiej akcji. W jedności siła. Chcemy wesprzeć Adama mentalnie, a dochód z imprezy w całości będzie przeznaczony na wsparcie jego leczenia – mówi Aleksander Klonowski, prezes Energa Basketball Elbląg, organizatora imprezy, która potrwała kilka godzin w środowy wieczór.

Organizatorzy przygotowali wiele konkursów z nagrodami, były też licytacje, w których można było stać się właścicielem koszykarskiego sprzętu i gadżetów, przekazanych przez Przemka Zamojskiego, którego oczywiście zabraknąć tego dnia nie mogło. A wisienką na torcie był pokazowy mecz koszykówki 3 na 3.

- Dzisiejsze granie to jest najważniejszy mecz dla Adama. Wiem, że on jako pedagog, trener zawsze powtarzał swoim zawodnikom, że nieważne, jaki jest wynik, nieważne czy przegrywamy i jaką ilością punktów, to gramy do samego końca. I wiem, że Adam będzie grał do samego końca, dlatego bardzo prosimy otwórzcie swoje serca i portfele. Dzięki temu wsparciu dodamy Adamowi jeszcze więcej energii. Adamie, trzymamy za Ciebie bardzo mocno kciuki– mówił podczas imprezy wiceprezydent Elbląga Piotr Kowal.