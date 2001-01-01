Obchody rocznicy Sierpnia 80 ponownie oddzielnie

W tym roku mija 45 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek Solidarności i przyczyniły się do późniejszych zmian ustrojowych w Polsce. Po raz kolejny w Elblągu ta rocznica będzie świętowana dwa razy. Oddzielnie na obchody zaprasza NSZZ Solidarność, oddzielnie – władze Elbląga.

Do 2023 roku obchody kolejnych rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych były organizowane wspólnie przez samorząd i NSZZ Solidarność Niestety, od tego czasu odbywają się oddzielnie (pisaliśmy o tym tutaj) i wiele wskazuje na to, że tak pozostanie.

Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność zaprasza na obchody w piątek, 29 sierpnia. O godz. 17.30 przed Ratuszem Staromiejskim zostanie otwarta wystawa „Tu rodziła się Solidarność”, przygotowanej wspólnie z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. O godz. 18 w Katedrze św. Mikołaja odbędzie się msza święta, po której ok. godz. 18.50 nastąpi przemarsz po Pomnik Ofiar Grudnia 1970, gdzie odbędą się uroczystości wraz ze złożeniem kwiatów.

Dodajmy, że 12 września NSZZ Solidarność organizuje (już wspólnie z miastem) koncert „Z pieśnią przez mury – 45-lecie Solidarności”, który odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej. Do wejścia na koncert upoważniają wejściówki, które można odebrać w Zarządzie Regionu Elbląskiego NSZZ “Solidarność” przy ulicy 1 Maja 2.

Władze miasta zapraszają z kolei na miejskie obchody 31 sierpnia, czyli dokładnie w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Rozpoczną się o godz. 10 pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70., w programie odegranie hymnu Solidarności, przemówienia okolicznościowe oraz składanie kwiatów. O godz. 11.30 odbędzie się msza św. W Katedrze św. Mikołaja.

Przypomnijmy, też że w sobotę, 30 sierpnia, w kinie Światowid odbędzie się specjalna edycja cyklu „Elbląg na dużym ekranie”, na którą zaprasza jej organizator – Juliusz Marek. Szczegóły tutaj.