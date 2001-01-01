UWAGA!

Obchody rocznicy Sierpnia 80 ponownie oddzielnie

 Elbląg, Obchody rocznicy Sierpnia 80 ponownie oddzielnie
W tym roku mija 45 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek Solidarności i przyczyniły się do późniejszych zmian ustrojowych w Polsce. Po raz kolejny w Elblągu ta rocznica będzie świętowana dwa razy. Oddzielnie na obchody zaprasza NSZZ Solidarność, oddzielnie – władze Elbląga.

Do 2023 roku obchody kolejnych rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych były organizowane wspólnie przez samorząd i NSZZ Solidarność Niestety, od tego czasu odbywają się oddzielnie (pisaliśmy o tym tutaj) i wiele wskazuje na to, że tak pozostanie.

Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność zaprasza na obchody w piątek, 29 sierpnia. O godz. 17.30 przed Ratuszem Staromiejskim zostanie otwarta wystawa „Tu rodziła się Solidarność”, przygotowanej wspólnie z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. O godz. 18 w Katedrze św. Mikołaja odbędzie się msza święta, po której ok. godz. 18.50 nastąpi przemarsz po Pomnik Ofiar Grudnia 1970, gdzie odbędą się uroczystości wraz ze złożeniem kwiatów.

Dodajmy, że 12 września NSZZ Solidarność organizuje (już wspólnie z miastem) koncert „Z pieśnią przez mury – 45-lecie Solidarności”, który odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej. Do wejścia na koncert upoważniają wejściówki, które można odebrać w Zarządzie Regionu Elbląskiego NSZZ “Solidarność” przy ulicy 1 Maja 2.

Władze miasta zapraszają z kolei na miejskie obchody 31 sierpnia, czyli dokładnie w 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Rozpoczną się o godz. 10 pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70., w programie odegranie hymnu Solidarności, przemówienia okolicznościowe oraz składanie kwiatów. O godz. 11.30 odbędzie się msza św. W Katedrze św. Mikołaja.

Przypomnijmy, też że w sobotę, 30 sierpnia, w kinie Światowid odbędzie się specjalna edycja cyklu „Elbląg na dużym ekranie”, na którą zaprasza jej organizator – Juliusz Marek. Szczegóły tutaj.

 

 

  • Warto poczynić refleksję, które z tamtych ideałów sprzed 45 lat jest nadal aktualnych. Ilu z tamtych działaczy nadal jest im wierna. I w ogóle czy to co dziś mamy przystaje do tego o co tylu walczyło w tamtym czasie.
  • zaciekłość high level... czy z takimi ludźmi można w ogóle rozmawiać???
    obserwator77(2025-08-28)
  • Kiedy Solidarność ogłosiła w sierpniu 1980 r. swoje słynne 21 postulatów, okazało się, że są dużo większymi socjalistami od największego betonu PZPR. Kto normalny żąda wieku emerytalnego dla kobiet na poziomie 50 lat? Nierealne, ultrasocjalistyczne postulaty. Przeczytajcie uważnie i dokładnie wszystkie 21 postulatów z sierpnia 1980.Ręce opadają jak się czyta te marne wymysły socjalistycznych cwaniaków. Koszty tego cwaniactwa dziś najbardziej odczuwa polska młodzież, która wg danych GUS jest najbardziej narażona na ubóstwo. Zachciało się sztucznych nierentownych miejsc pracy dla każdego, mieszkań zakładowych za 5% wartości i "kapitału początkowego" z FUS. Teraz przeciętny 30latek może pomarzyć o takim luksusie! Dzisiejsi emeryci płacili kilka miesięcznych pensji za auto i mieszkanie, teraz młodzi płacą kilkadziesiąt i to na kredyt. Kpina z przyszłych pokoleń i żerowanie za pomocą systemu odroczonych kosztów socjalizmu, które pokrywają młodzi Polacy. Trochę szacunku do młodych, bo teraz to My spłacamy emerytom tanie mieszkania i pracę z przydziału!
  • Organ znowu cenzuruje wszystko. Jesteście jak Urban w latach 80 tylko dużo słabsi.
  • @Trochę szacunku! - Nie wiesz o czym bredzisz, zacznij pracować, kupisz sobie mieszkanie. Pamiętam tamte czasy, nie z opowiadań, moje dzieci to trzydziestolatkowie (świetnie sobie radzą, ale pracują), mam świetne porównanie, chciałabym żeby w moich latach było tak jak teraz.
