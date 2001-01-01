Zderzenie dwójki rowerzystów

(fot. Anna Dembińska)

Dwoje rowerzystów zderzyło na ścieżce rowerowej na 12 Lutego. Poszkodowana jest 45-letnia kobieta, z urazem barku trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 9.

Jak ustaliła policja, rowerzystka jechała ścieżką rowerową w ciągu ul 12 Lutego w kierunku Hetmańskiej. Nagle do ruchu na ścieżce włączył się inny rowerzysta - 53-letni mężczyzna, który wymusił kobiece pierwszeństwo przejazdu. Rowerzystka przewróciła się, doznała urazu barku, trafiła do szpitala. Oboje rowerzyści byli trzeźwi. Sprawa trafi do sądu.

red.