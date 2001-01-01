Wypadek w warsztacie, 25-latek w stanie ciężkim

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. KMP Elbląg)

W jednym z zakładów wulkanizacyjnych przy ul. Lotniczej w Elblągu eksplodowała opona od samochodu ciężarowego. Ranny został 25-letni pracownik. Jego stan jest ciężki.

Do wypadku doszło w środę około godz. 13. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. – Podczas wybuchu opony ciężarówki jej metalowy element trafił w głowę pracownika, który obsługiwał maszynę. 25-letni mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala – mówi Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Przyczyny wypadku ma wyjaśnić policyjne dochodzenie.

red.