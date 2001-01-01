Szpital wprowadził zmiany na SOR-ze (wracamy do tematu)

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. To efekt reportaży, jakie ukazały się w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych – TVP i TVN, do których z prośbą o pomoc zwrócili się pacjenci.

Reportaże odbiły się głośnym echem nie tylko w Elblągu. Przypomnijmy, że pacjenci i ich rodziny skarżyli się na działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wśród nich osoby, które w ostatnim czasie straciły bliskich. Wcześniej szukały pomocy na SOR ale albo byli odsyłani z kwitkiem, albo ich zdaniem niewłaściwie leczeni.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zapewnia, że wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu SOR.

- Z dniem 13 sierpnia 2025 r., z jednym z lekarzy SOR, zostało podpisane porozumienie o czasowym zaprzestaniu realizacji umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz szpitala, do czasu szczegółowego wyjaśnienia sprawy – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Aleksandra Szymańska z biura prasowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. -

Wprowadzono zmiany organizacyjne w zakresie nadzoru Koordynatora SOR nad jakością świadczeń zdrowotnych udzielanych w SOR. Na początku września 2025 r. odbędzie się szkolenie z zakresu praw pacjenta, prowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie. Szkolenie ma na celu przypomnienie wagi i istoty obowiązków podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związanych z prawami pacjenta – dodaje.

Zapytaliśmy też, ile w ostatnich latach wpłynęło skarg od pacjentów do dyrekcji szpitala na funkcjonowanie SOR. W 2023 roku było ich 17, w tym jedna uznana za zasadną. W 2014 - 10 skarg, w tym dwie uznane za zasadne. W pierwszej połowie 2025 r. skarg było siedem, w tym jedna uznana za zasadną.

