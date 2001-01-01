Wrześniowy turniej koszykówki 3x3 na Kalbarze

Już w najbliższy wtorek, 16 września, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza do udziału w emocjonującym turnieju koszykówki 3×3, który ponownie odbędzie się na Torze Kalbar. Start rozgrywek o godz. 17:00, a zapisów o godz. 16:30. Udział w imprezie jest bezpłatny, zapraszamy do udziału!

edno boisko, dwa kosze i szybkie akcje, czyli to co lubią najbardziej miłośnicy koszykówki w ulicznym wydaniu! Zapraszamy Was na wrześniową edycję turnieju 3x3 na Torze Kalbar, gwarantujemy Wam, że będzie na Was czekać mnóstwo sportowych emocji! Impreza rozegra się 16 września, a udział w niej mogą wziąć osoby już od 14 roku życia.

Zasady gry, są bardzo proste. Każdy zespół może liczyć maksymalnie czterech zawodników – trzech grających i jednego rezerwowego. Gramy według klasycznych zasad streetballa, ale bez udziału sędziów. Zapisy rozpoczną się na miejscu, od godz. 16:30, a start rywalizacji o godz. 17:00. Przypominamy również, że niepełnoletni zawodnicy będą musieli dostarczyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (zgodę znajdziecie poniżej).

Na najlepsze drużyny czekają pamiątkowe medale i statuetki. System rozgrywek zostanie dopasowany do liczby zgłoszonych ekip, tak aby rywalizacja była jak najbardziej atrakcyjna.

Zbierzcie ekipę i dołączcie do gry na Kalbarze!