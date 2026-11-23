Wspólnie łatwiej o motywację. Aktywuj się z MOSiR-em!

Czasem do rozpoczęcia regularnej aktywności wystarczy niewielki impuls. Może nim być znajomy, który zaproponuje wspólny trening, koleżanka z pracy albo ktoś z rodziny, kto również chce zadbać o swoją formę. Program „Aktywuj się z MOSiR-em” daje wiele możliwości, by połączyć ruch z dobrym towarzystwem. Sprawdź dostępne zajęcia i zaproś kogoś do wspólnej aktywności!

Razem łatwiej zacząć

Wspólny trening to nie tylko okazja do poprawy kondycji, ale też dodatkowa motywacja do regularnego ruchu. Łatwiej wybrać się na zajęcia, gdy wiemy, że ktoś na nas czeka, a ćwiczenia mogą stać się stałym, przyjemnym elementem tygodnia.

W programie „Aktywuj się z MOSiR-em” można znaleźć propozycje o różnym charakterze i intensywności. Lubicie energię i ćwiczenia przy muzyce? Sprawdźcie Zumbę lub FitStep. Wolicie spokojniejszą pracę z ciałem? Dobrym wyborem może być Pilates, Joga czy Body&Mind. Do dyspozycji są również treningi wzmacniające, intensywne zajęcia fitness oraz aktywność w wodzie.

Znajdźcie coś dla siebie

Nie trzeba mieć identycznej kondycji ani sportowego doświadczenia, żeby wspólnie rozpocząć przygodę z aktywnością. Najważniejsze to wybrać zajęcia odpowiadające własnym możliwościom i stopniowo oswajać się z regularnym wysiłkiem. Nad prawidłowym przebiegiem treningów czuwają instruktorzy, którzy pomagają uczestnikom w wykonywaniu ćwiczeń.

Zajęcia odbywają się w salach fitness Lodowiska Helena, Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz na Krytej Pływalni. Można korzystać z wejść jednorazowych, a osoby planujące regularne treningi mają do dyspozycji również karnety MOSiR-u.

Oczywiście nie trzeba przychodzić w parze – program jest otwarty również dla tych, którzy wolą ćwiczyć samodzielnie. Jeśli jednak od jakiegoś czasu szukacie okazji, żeby razem zrobić coś aktywnego, może właśnie teraz warto wpisać wspólny trening do kalendarza?

Pełną ofertę zajęć, aktualny harmonogram oraz informacje o cenach znajdziesz na stronie „Aktywuj się z MOSiR-em”.