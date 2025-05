Wybierz weekend z CRW Dolinka

fot. MOSiR

Weekend to najlepsza okazja na zaplanowanie aktywnego wypoczynku, zrelaksowania się po pracowitym tygodniu albo po prostu spędzenia go w gronie najbliższych. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to idealna propozycja takiego miejsca, tu każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na panującą pogodę za oknem.

Obiekt oferuje wachlarz atrakcji - od intensywnego pływania, przez wodne zabawy jak i po regenerację ciała i umysłu. Warto również podkreślić, że Dolinka poleca się niezależnie od pogody, a najbliższe prognozy przewidują chłodniejsze temperatury i możliwe opady deszczu. Ciepła woda, rozgrzewająca strefa saun, przypadną na pewno do gustu tym, którzy nie lubią zimna. To również idealna opcja dla osób aktywnych, które nie chcą przekładać treningu fizycznego ze względu na złą pogodę. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka posiada aż trzy strefy do dyspozycji: sportową, rekreacyjną i relaksu. W strefie sportowej na odwiedzających czeka profesjonalny basen z ośmioma torami, który zadowoli zarówno amatorów pływania, jak i zapalonych sportowców. Dla rodzin z dziećmi szczególnie polecamy strefę rekreacyjna. To raj dla dzieci i dorosłych, pełen wodnych atrakcji, które przypadną do gustu każdemu bez wyjątku. Najmłodsi mogą tutaj się świetnie bawić m.in. w kolorowym brodziku z zabawkami, czy korzystać ze zjeżdżalni. Po długim i intensywny tygodniu doskonałą opcją na weekend będzie również skorzystanie ze strefy relaksu. Na odwiedzających tę strefę czeka kompleks saun, wanny z hydromasażem, podgrzewane leżaki czy strefa schładzania. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka zaprasza codziennie od 6:00 do 22:00. Bilety można kupić w kasie, a osoby posiadające karnet MOSiR mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Wizytę warto zaplanować już dziś i tym samym przekonać się, że relaks w weekend może być nie tylko odprężający, ale również aktywny.

MOSiR