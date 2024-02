Wybierz weekend z MOSiR-em

Łyżwy, piłka nożna, basen czy może rower? W ten weekend korzystając z atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie będziecie się nudzić. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Halowe emocje

W najbliższą sobotę, 24 lutego, w Hali Sportowo-Widowiskowej zostanie rozegrany Turniej Halowy dla amatorów w piłce nożnej. Osiem drużyn zmierzy się ze sobą i powalczy o tytuł najlepszej. Nad odpowiednim przebiegiem spotkania będą czuwali licencjonowani sędziowie. Zachęcamy wszystkich miłośników „halówki” do kibicowania na trybunach. Start turnieju o godzinie 10:00.

Zajęcia dla dzieci i seniorów

W sobotę zachęcamy do udziału w zajęciach w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”. Sala fitness Lodowiska Helena czeka na dzieci i młodzież, gdzie pod okiem instruktorki tańca będą mogły nauczyć się podstawowych kroków i prostej choreografii. Godzina 10:00 dzieci w wieku od 4 do 6 lat, godz. 11:00 dzieci i młodzież od 7 do 12 lat.

O 11:00 i 12:00 seniorzy mogą skorzystać z dedykowanej specjalnie dla nich gimnastyki wodnej. Aqua Senior w Krytej Pływalni, to odpowiednio dobrane ćwiczenia oddziałują szczególnie na partie mięśni układu ruchu oraz stawy.

Niedziela na rowerze

W niedzielę propozycja dla tych, którym nie straszne są kilometry. 25 lutego wybierzemy się na drugą w tym sezonie Miejską Wycieczkę Rowerową. Wyprawa poprowadzi Szlakiem Mennonitów (Olędrów), przez Raczki Elbląskie, Markusy, Szaleniec i Stare Pole. Trasa przez Żuławy Wiślane będzie bardzo atrakcyjna kulturowo, a kilka opowieści o Mennonitach przekaże przewodnik z elbląskiego PTTK. Warto zadbać o dobry stan techniczny roweru. Zbiórka o godzinie 10:00 przy napisie Love Elbląg. Powrót planowany jest w okolicach godziny 15:00.

Tafla wzywa

Przez cały weekend, od piątku do niedzieli, Lodowisko Helena czeka na miłośników jazdy na łyżwach. Ślizgawki dostępne są według harmonogramu: piątek – godz. 18:00 i 19:00; sobota i niedziela: 12:20, 13:25, 14:35, 15:40, 16:50. Bilety do nabycia w cenie 11 zł – normalny i 7,50 zł ulgowy. Na miejscu jest możliwość wypożyczenia łyżew w cenie 10 zł za parę. Wypożyczalnie prowadzi Klub Sportowy Orzeł.

Basen, sauna i jacuzzi

Po całym tygodniu pracy i szkoły warto postawić na relaks i regenerację. To zapewni wizyta na basenie Dolinka. Młodsi pływacy skorzystają ze strefy rekreacji i atrakcji: zjeżdżalnia, tunelu i armatki wodnej, a dorośli mogą w tym czasie odpocząć w jacuzzi, saunie i przy biczach wodnych.

Przy okazji wizyty w CRW Dolinka nie zapomnijcie o biletach na Rodzinną Noc na Dolince, która odbędzie się już za tydzień – 2 marca. Wejściówki można kupić w kasie basenu w cenie 25 zł/2 godziny zabawy. W planie między innymi: deski SUP, konkursy i zabawy, zumba w wodzie i aqua fitness.

Więcej bieżących informacji na stronie www.mosir.elblag.eu.