Referendum w GE ważne. Większość głosujących za strajkiem

Prawie 55 procent uprawnionych pracowników GE Power wzięło udział w referendum strajkowym w sprawie podwyżek wynagrodzeń. 90 procent opowiedziało się za strajkiem.

Do głosowania w referendum było uprawnionych ponad 770 osób, w głosowaniu wzięło udział ponad 400. Za strajkiem opowiedziało się 90 procent głosujących. – Forma strajku i jego szczegóły są jeszcze do ustalenia. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać w gronie związkowców – powiedział nam Bogdan Indyk, przewodniczący zakładowej komisji NSZZ Solidarność.

To właśnie Solidarność i międzyzakładowy Związek Zakładowy Pracowników przy General Electric zorganizowały referendum strajkowe, nie godząc się na propozycje podwyżek przedstawiane przez zarząd GE Power. Trzeci ze związków działających w firmie -

– Inżynierów i Techników – podpisał wcześniej porozumienie w tej sprawie.

- Zarząd podjął decyzję o podwyżkach wynagrodzeń w wysokości 7,5 proc., nie mniejszych niż 550 zł. Mają obowiązywać o września z wyrównaniem od kwietnia. Pozostałe związki domagają się większych podwyżek, dlatego odbywa się referendum – mówił nam kilkanaście dni temu nam jeden z pracowników firmy, prosząc o anonimowość.