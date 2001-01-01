50 lat Domu Dziecka. Zobacz film

Przez pół wieku budynek przy ul. Chrobrego stał się domem dla 1802 dzieci. O uroczystościach jubileuszowych pisaliśmy w piątek. A teraz zachęcamy do obejrzenia filmu, który powstał z okazji jubileuszu.

Historia Domu Dziecka w Elblągu sięga roku 1969, w którym to władze Elbląga zwróciły się z wnioskiem do władz województwa gdańskiego o utworzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodziców. W tymże roku zapadła także wstępna decyzja o konieczności utworzenia w Elblągu Domu Dziecka. Dokumentację projektowo–kosztorysową wykonało Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt Gdańsk”, a wykonawcą generalnym budowy było Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa. Z początkiem 1973 roku przystąpiono do budowy, którą ostatecznie zakończono w dniu 18 października 1975 roku oddaniem obiektu do użytku - to początek historii Domu Dziecka przy ul. Chrobrego w Elblągu.

Zobacz film, który powstał na jubileusz 50-lecia.