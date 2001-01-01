Nowa pełnomocnik ds. współpracy z pozarządówką

Po 22 latach zmienił się w Elblągu pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych. Funkcję tę objęła Sylwia Warzechowska, była dziennikarka, która ma kilkuletnie doświadczenie w pracy w tym sektorze.

Sylwia Warzechowska ma 48 lat, jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz dziennikarstwa i PR w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Ukończyła również studia podyplomowe z marketingu i PR w internecie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Była m.in. dziennikarką elbląskich mediów, szefową redakcji Dziennika Elbląskiego, pracownikiem CSE Światowid i dyrektorem biura senatora Jerzego Wcisły. W latach 2019-2024 pracowała w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, gdzie zajmowała się pisaniem projektów i redagowaniem oraz koordynowaniem publikacji ESWiP. Od października 2024 roku jest pracownikiem Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Decyzją prezydenta Elbląga Michała Missana od 1 września objęła obowiązki pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Zastąpiła na tym stanowisku Macieja Pietrzaka, który pełnił tę funkcję od... grudnia 2003 roku.

- W wyniku zmian organizacyjnych dotychczasowemu pełnomocnikowi zostały powierzone inne zadania. Jest pracownikiem referatu spraw mieszkaniowych w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych m.in. odpowiada za bieżące kontakty z tymi organizacjami, opracowuje roczne programy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z realizacji programu, a także koordynuje zlecanie zadań publicznych przez Urząd Miejski, np. poprzez ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów ofert dla tego sektora.