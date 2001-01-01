Nowa hala w Pasłęku

Ponad 15,2 mln zł kosztowała budowa hali sportowo-widowiskowej w Pasłęku. Obiekt pomieści na trybunach prawie 200 kibiców, można w niej będzie organizować również imprezy rozrywkowe, kulturalne, targi i konferencje. Zdjęcia.

Halę wybudowano przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, jej oficjalne otwarcie odbyło się kilka dni temu. Nowy obiekt ma służyć nie tylko do prowadzenia sportowych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz treningów (koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego), będą w nim również organizowane wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, targi, szkolenia, seminaria, konferencje, kiermasze czy wystawy.

Była to jedna z największych inwestycji, jaką powiat elbląski zrealizował w ostatnim czasie. Finansowanie pochodzi z kilku źródeł: z programu „Polski Ład” ok.11 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,9 mln zł, środków powiatu elbląskiego (1,3 mln zł) i gminy Pasłęk (1 mln zł).

- Jesteśmy niezwykle podekscytowani otwarciem tej hali, która nie tylko wzbogaci ofertę edukacyjną naszej szkoły, ale także stanie się miejscem integracji dla całej lokalnej społeczności – mówi Marian Matuszczak, dyrektor ZSEiT w Pasłęku.