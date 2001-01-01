Przyczyny powodzi okiem Wód Polskich

Wody Polskie wydały oświadczenie "w związku z sytuacją powodziową na Żuławach i zgłaszanymi roszczeniami mieszkańców Tolkmicka". "Wody Polskie zapewniają, że w ramach dostępnych środków i możliwości technicznych podejmowały wszelkie działania mające na celu ograniczenie skutków powodzi" - twierdzi instytucja. Treść oświadczenia poniżej.

W związku z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych w nocy z 28 na 29 lipca 2025 roku, które doprowadziły do powodzi błyskawicznej na terenie Żuław Elbląskich, w tym w miejscowości Tolkmicko, Wody Polskie pragną przedstawić stanowisko dotyczące zaistniałej sytuacji oraz zgłaszanych roszczeń mieszkańców.

Skala zjawiska pogodowego

Przejście niżu genueńskiego przyniosło rekordowe opady deszczu w regionie wodnym Dolnej Wisły. Na Żuławach w ciągu jednej doby spadła miejscami miesięczna norma opadów:

Gdańsk-Świbno: 136,8 mm (rekord dobowy dla tej stacji),

Elbląg: 70,2 mm (ponad dwukrotnie więcej niż wcześniejszy rekord),

Tolkmicko: 83,2 mm (niemal równy historycznemu maksimum).

Żuławy Wiślane jako obszar depresyjny, są szczególnie narażone na skutki opadów nawalnych. System kanałów odwadniających został wypełniony w stopniu uniemożliwiającym sprawne odpompowanie wody, a przekształcone koryta rzek – w tym Stradanki – nie były w stanie pomieścić tak dużej ilości wód opadowych.

Działania Wód Polskich

Już 28 lipca, przed wystąpieniem opadów, rozpoczęto pompowanie wody z kanałów w celu przygotowania miejsca na przyjęcie wód opadowych. Po wystąpieniu powodzi:

uruchomiono dostępne zespoły pompowe i pozyskano agregaty zewnętrzne,

udrożniano kanały i cieki wodne w newralgicznych miejscach,

współpracowano z Ochotniczą Strażą Pożarną, Państwową Strażą Pożarną, Wojskami Obrony Terytorialnej i samorządami,

zatrudniono wykonawców do napraw i udrożnień,

zaangażowano wszystkich dostępnych pracowników właściwego Zarządu Zlewni do pełnienia dyżurów 24 godzinnych

Dzięki tym działaniom udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się powodzi na tereny zamieszkałe.

Działania do podjęcia

Wody Polskie nie pozostają obojętne na postulaty mieszkańców. W 2026 roku planowane jest zwiększenie nakładów na utrzymanie wód na Żuławach o ok. 30 mln zł. W powiecie elbląskim zostaną wdrożone inwestycje przeciwpowodziowe o wartości 47 mln zł.

Odszkodowania

Każda osoba, która uważa, że poniosła szkodę w wyniku działania Wód Polskich – a nie wskutek siły wyższej, jaką bezsprzecznie były nawalne opady z końca lipca 2025 roku – ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy Prawo wodne, odszkodowanie może zostać przyznane wyłącznie w przypadku, gdy zalanie nastąpiło w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy przez właściciela wód lub właściciela urządzenia wodnego. W postępowaniu sądowym kluczowe jest udowodnienie winy, ponieważ to ona stanowi podstawę do orzeczenia odszkodowania. Roszczenie takie przedawnia się z upływem 2 lat.

Wody Polskie zapewniają, że w ramach dostępnych środków i możliwości technicznych podejmowały wszelkie działania mające na celu ograniczenie skutków powodzi.

Od redakcji: Tak sytuację powodziową tłumaczyli przedstawiciele Zarządu Zlewni w Elblągu podczas sesji Rady Miejskiej w Tolkmicku 28 sierpnia.