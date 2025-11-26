Wycieczka do Krzywca i Krzyżewa – nowy termin

Tym razem pogoda nie pokrzyżuje naszych planów. Zapraszamy miłośników rowerowych przygód na listopadową Miejską Wycieczkę Rowerową, która – po przeniesieniu terminu – odbędzie się w niedzielę, 30 listopada. Celem wyprawy będą dwie malownicze warmińskie wsie: Krzywiec i Krzyżewo. Ruszamy o godz. 10:00 z pętli na ulicy Ogólnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Przed nami przedostatnia w tym sezonie Miejska Wycieczka Rowerowa, poprowadzona przez pagórkowate i urokliwe drogi Wysoczyzny Elbląskiej. Uczestnicy udadzą się na 56-kilometrową trasę (zobacz mapę) przez Jagodnik, Milejewo, Majewo i Włóczyska do Krzywca. Następnie przejedziemy 4 km dobrej jakości drogą gruntową do Krzyżewa. W drodze powrotnej peleton skieruje się przez Pogrodzie, Hutę Żuławską i Ogrodniki, a wspólny przejazd zakończy się ponownie przy pętli na ulicy Ogólnej.

Trasa wiedzie głównie po nawierzchniach asfaltowych różnej jakości, uzupełnionych o betonowe płyty oraz krótsze odcinki dróg gruntowych. Każdy uczestnik powinien zadbać o sprawny technicznie rower oraz zabrać podstawowe akcesoria, takie jak zapasowa dętka, łatki, pompka i klucze. O tej porze roku szybko zapada zmrok, dlatego szczególnie ważne jest posiadanie sprawnego oświetlenia przedniego i tylnego. Organizatorzy zalecają również jazdę w kasku.

Na trasie najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe lub MTB z działającymi przerzutkami; mile widziane są także rowery elektryczne. Prosimy o zabranie książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Zbiórka uczestników odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, o godz. 10 na pętli przy ulicy Ogólnej. Powrót planowany jest około godz. 15.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy w Elblągu, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.