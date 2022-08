Wycieczka kajakowa z MOSiR-em

Rusza czwarta wakacyjna wycieczka kajakowa, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, przy wsparciu lokalnego PTTK. Fani wiosłowania i aktywnego spędzania wolnego czasu będą mieli okazję ujrzeć w niedzielę (21 sierpnia), nasze miasto i okolice z mniej znanej perspektywy. Na wycieczkę obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział bezpłatny.

W towarzystwie przewodnika elbląskiego oddziału PTTK zobaczymy i poznamy z poziomu wody niedostępne na co dzień miejsca Elbląga. W zależności od kierunku wiatru naszą wycieczkę rozpoczniemy od okolic mostu Unii Europejskiej lub też udamy się w kierunku Starego Miasta.

Podczas wycieczki każdy z uczestników jest zobowiązany do przebywania cały czas w kamizelce asekuracyjnej, nałożonej i zapiętej na sobie. Prosimy pamiętać o nakryciu głowy, kremie przeciwsłonecznym, piciu i ewentualnie jedzeniu. Do wiosłowania mogą także przydać się krótkie rękawiczki na dłonie.

Tempo płynięcia będzie bardzo spokojne, dopasowane do możliwości uczestników. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, zaś osoby małoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką swoich rodziców (opiekunów). Czas trwania imprezy to około 2-3 godziny. Udział w wycieczce jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, gdyż limit miejsc to 24 osoby. Zapisz się poprzez formularz Google.

Start w niedzielę (21 sierpnia) o godz. 10 z przystani kajakowej MOSiR przy ulicy Radomskiej 5.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych, darmowych imprezach organizowanych w ramach programu „Wakacje z MOSiR-em”.