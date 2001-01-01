UWAGA!

----

86. rocznica wybuchu II wojny światowej

 Elbląg, 86. rocznica wybuchu II wojny światowej
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga zapraszają mieszkanki i mieszkańców na obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się 1 września 2025 r. o godz. 10 na cmentarzu przy ul. Agrykola, przy Krzyżu Katyńskim w Elblągu.

Program:

- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej;

- przemówienia okolicznościowe;

- Apel pamięci i salwa honorowa;

- składanie kwiatów.

Informujemy jednocześnie, że „W ramach treningu doskonalącego system alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 86. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2025 r. o godz. 12.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę”.

informacja UM Elbląg

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 