86. rocznica wybuchu II wojny światowej

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Władze Elbląga zapraszają mieszkanki i mieszkańców na obchody 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się 1 września 2025 r. o godz. 10 na cmentarzu przy ul. Agrykola, przy Krzyżu Katyńskim w Elblągu.

Program: - odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej; - przemówienia okolicznościowe; - Apel pamięci i salwa honorowa; - składanie kwiatów. Informujemy jednocześnie, że „W ramach treningu doskonalącego system alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 86. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2025 r. o godz. 12.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę”.

informacja UM Elbląg