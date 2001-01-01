Czas wrócić do szkolnej ławki

1 września... rok szkolny czas zacząć. Dziś uroczyste akademie, a od jutra na uczniów czekają już szkolne ławki. Zobacz zdjęcia z rozpoczęcia roku w Szkole Podstawowej nr 11.

Ponad 17 tys. dzieci i młodzieży rozpoczęło dziś (1 września) rok szkolny. 1009 z nich to uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych. W ubiegłym roku było ich... 1125. W ciągu jednego roku szkolnego ubyło... pięć klas pierwszych.

W elbląskich szkołach ponadpodstawowych w pierwszych klasach ubyło naukę rozpoczęło W klasach pierwszych elbląskich szkół ponadpodstawowych naukę rozpocznie naukę 1443 osoby (w ubiegłym roku – 897). Przybyło więc... 22 klasy (licząc 25 osób w klasie).

Na stronie internetowej kuratorium oświaty znaleźliśmy pięć ofert pracy dla nauczycieli. Anglistę na cztery godziny tygodniowo do przedszkola nr 29, nauczycieli wychowalnia przedszkolnego (25 godzin tygodniowo) poszukuje przedszkole nr 23 oraz przedszkole nr 14. Psychologa na 10 godzin tygodniowo i logopedy też na 10 godzin tygodniowo szuka jedno z przedszkoli niepublicznych.

Władze miejskie rok szkolny uroczyście otworzyły w Szkole Podstawowej nr 11, gdzie na stanowisko dyrektora wrócił Bogusław Milusz.

- Niech ten rok będzie rokiem pełnym inspiracji – mówił Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga na miejskim rozpoczęciu roku szkolnego.

A uczniowie?