Co będzie się działo podczas Ogrodów Polityki

Za miesiąc rozpoczyna się 17. edycja Ogrodów Polityki w Elblągu. Biblioteka Elbląska właśnie opublikowała program imprezy.
Ogrody Polityki powracają do Elbląga po kilkuletniej przerwie. 17. edycja imprezy odbędzie się w dniach 5-7 września w Bibliotece Elbląskiej i na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Właśnie opublikowano jej program.
5 września (piątek)
17:00 – Kanon lektur czy kanon kultury? – panel dyskusyjny
prowadzenie: red. Mirosław Pęczak / Tygodnik POLITYKA
goście: prof. Izolda Kiec, prof. Grzegorz Leszczyński
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska
wstęp wolny
19:30 – Koncert: Łona x Konieczny x Krupa + support: Senny
Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego
wydarzenie biletowane
6 września (sobota)
17:00 – Wszystkie nasze traumy, czyli jak przeszłość determinuje nam przyszłość – panel
dyskusyjny;
prowadzenie: red. Karolina Lewicka / Radio TOK FM
goście: prof. Michał Bilewicz, prof. Przemysław Czapliński
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska
wstęp wolny
19:30 – Koncert: Lech Janerka
Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego
wydarzenie biletowane
21:00 – Spektakl: "Silence – Cisza w Troi" – Teatr Biuro Podróży
Plac przy Moście Niskim, Bulwar Zygmunta Augusta
wstęp wolny
7 września (niedziela)
16:00 – Rozmowy przyżyciowe o słowach i ludziach – spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem
prowadzenie: red. Bartek Chaciński / Tygodnik POLITYKA
Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska
wstęp wolny
Czytanie performatywne prozy autora – aktorzy Teatru im. Sewruka
17:00 – Koncert Brass Federacja
Start: Brama Targowa, przemarsz przez Stare Miasto
wstęp wolny
18:00 – Jazz Band Młynarski-Masecki
Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego
wydarzenie biletowane
Bilety na koncerty Ogrodów Polityki można kupić w serwisach internetowych, m.in. w kupbilecik.pl