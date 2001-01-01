UWAGA!

Mają dwieście uwag do wiatraków

Podczas konsultacji społecznych w sprawie budowy wiatraków na terenie gminy Pasłęk wpłynęło 200 uwag od mieszkańców. Głównym zastrzeżeniem było to, że inwestor nie przedstawił szczegółowej lokalizacji poszczególnych turbin.

EDP Renewables, czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, w październiku ubiegłego roku zapowiedział ulokowanie 22 turbin wiatrowych na terenie gminy Pasłęk. Właśnie zakończyły się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie, którzy zgłosili ok. 200 uwag i wniosków odnośnie inwestycji. Miałby ona być realizowana w obrębach ewidencyjnych: Nowa Wieś, Kielminek, Kronin, Kwitajny, Majki, Rogajny, Wakarowo, Wągniki, Zielno, Zielonka Pasłęcka oraz Drulity, Dargowo, Piniewo, Awajki, Marzewo, Tulno, Rydzówka, Zielonka Pasłęcka i Wakarowo. W konsultacjach uczestniczyły łącznie 54 osoby, głównie mieszkańcy wymienionych miejscowości.

- Oprócz przedstawicieli samorządu i pracowników Urzędu Miejskiego, udział wzięli także reprezentanci Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Elblągu, przedstawiciele inwestorów: Spółki EDP Renewables Polska z Warszawy oraz Qair Polska S.A. oraz przedstawiciele Biura Urbanistycznego Urban Consulting z Gdyni. Inwestorzy przedstawili wstępne zamierzenia inwestycyjne związane z terenami, których dotyczą uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii obejmujących budowę generatorów energii wiatrowej – informuje Teresa Wasiuk, burmistrz Pasłęka.

Jedną z najważniejszych uwag mieszkańców był brak przedstawienia szczegółowej lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych.

- Inwestor wyjaśnił, że na tak wstępnym etapie tj. 30 dni po podjęciu uchwał o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego nie posiada jeszcze gotowych projektów lokalizacyjnych. Zostaną one opracowane w toku prac planistycznych i przedstawione mieszkańcom na kolejnych konsultacjach – informuje burmistrz Pasłęka.

 

Składane uwagi i wnioski dotyczyły głównie sprzeciwu mieszkańców wobec uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych dla elektrowni wiatrowych w granicach wymienionych w tych uchwałach obrębów ewidencyjnych na terenie gminy Pasłęk. Raport z konsultacji zostanie załączony do dokumentacji z postępowania planistycznego związanego z opracowaniem i zatwierdzeniem planów miejscowych pod budowę elektrowni wiatrowych, która została przekazana wojewodzie warmińsko-mazurskiemu.

  • Moim zdaniem nikt spośród osób promujących te ustawę nie chciałby mieć pod bokiem lub w sąsiedztwie takiego 150 metrowego kolosa, który wytwarza irytujący regularny aerodynamiczny hałas / szum oraz rzuca cykliczny cień na posiadłość.
  • Poszli won z tym szmelcem
  • Ja bym chciał ale mi Batyr to uniemożliwił i przestań bredzić oraz decydować co kto chce. Skandal. Ta ustawa była i jest bardzo dobra tylko że Batyrowi nie podoba się krajobraz na polu golfowym z Trampkiem.
  • Tę lokalizację trzymają w tajemnicy do ostatniej chwili, by nie wywoływać ostrych protestów. A może koś się skusi na kilkanaście tysięcy premii / subwencji za życie z wiatrakiem w sąsiedztwie.
  • Myślę, że nie powinni też budować dróg w odległości bliższej niż 300 m od zabudowań. Powinni też wysiedlić centra miast ze względu na hałas. Bądźmy poważni. Jeśli chodzi o cień, to przypominam, że pozycja słońca na nieboskłonie zmienia się w funkcji czasu. Ten straszny cykliczny cień może występować przez kilka, może kilkanaście minut. jeśli w ogóle. Brak wiedzy jest porażający. Już wiem, dlaczego tak mało osób zdaje maturę z przedmiotów ścisłych.
  • @Jegomość - Czy Pani minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ma takie cudo technologiczne gdzieś przy swojej posiadłości? Myślę, że to byłoby najbardziej przekonywujące gdyby tak było. Pani Paulina by wystąpiła przed kamerami mówiąc - tak mieszkam i będę nadal mieszkać w odległości 700 m od tego wiatraka i mam się dobrze. No przecież to by wszystkim zamknęło usta.
  • Typowy bełkot skrajnej prawicy i argument z dupy.
  • Jak to "Poszli won z tym szmelcem" ? Przecież u Siemensa zalega 2500 sztuk tego szmelcu. Niemcy już nie chcą więc trzeba to gdzieś upchnąć. Uległy "nierząd" za wszelką cenę będzie chciał pomóc sOMsiadom.
  • @Jegomość - Masz rację - tam gdzie kończą się argumenty zaczyna się agresja i wulgaryzmy
