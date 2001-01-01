Mają dwieście uwag do wiatraków

Podczas konsultacji społecznych w sprawie budowy wiatraków na terenie gminy Pasłęk wpłynęło 200 uwag od mieszkańców. Głównym zastrzeżeniem było to, że inwestor nie przedstawił szczegółowej lokalizacji poszczególnych turbin.

EDP Renewables, czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, w październiku ubiegłego roku zapowiedział ulokowanie 22 turbin wiatrowych na terenie gminy Pasłęk. Właśnie zakończyły się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie, którzy zgłosili ok. 200 uwag i wniosków odnośnie inwestycji. Miałby ona być realizowana w obrębach ewidencyjnych: Nowa Wieś, Kielminek, Kronin, Kwitajny, Majki, Rogajny, Wakarowo, Wągniki, Zielno, Zielonka Pasłęcka oraz Drulity, Dargowo, Piniewo, Awajki, Marzewo, Tulno, Rydzówka, Zielonka Pasłęcka i Wakarowo. W konsultacjach uczestniczyły łącznie 54 osoby, głównie mieszkańcy wymienionych miejscowości.

- Oprócz przedstawicieli samorządu i pracowników Urzędu Miejskiego, udział wzięli także reprezentanci Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Elblągu, przedstawiciele inwestorów: Spółki EDP Renewables Polska z Warszawy oraz Qair Polska S.A. oraz przedstawiciele Biura Urbanistycznego Urban Consulting z Gdyni. Inwestorzy przedstawili wstępne zamierzenia inwestycyjne związane z terenami, których dotyczą uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii obejmujących budowę generatorów energii wiatrowej – informuje Teresa Wasiuk, burmistrz Pasłęka.

Jedną z najważniejszych uwag mieszkańców był brak przedstawienia szczegółowej lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych.

- Inwestor wyjaśnił, że na tak wstępnym etapie tj. 30 dni po podjęciu uchwał o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego nie posiada jeszcze gotowych projektów lokalizacyjnych. Zostaną one opracowane w toku prac planistycznych i przedstawione mieszkańcom na kolejnych konsultacjach – informuje burmistrz Pasłęka.

Składane uwagi i wnioski dotyczyły głównie sprzeciwu mieszkańców wobec uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do opracowania planów miejscowych dla elektrowni wiatrowych w granicach wymienionych w tych uchwałach obrębów ewidencyjnych na terenie gminy Pasłęk. Raport z konsultacji zostanie załączony do dokumentacji z postępowania planistycznego związanego z opracowaniem i zatwierdzeniem planów miejscowych pod budowę elektrowni wiatrowych, która została przekazana wojewodzie warmińsko-mazurskiemu.