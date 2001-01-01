Nareszcie weekend: Tropiki w CH Ogrody, Jasna Strona Miasta i muzyka house

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu? Mamy kilka propozycji.

Piątek, 29 sierpnia

Od piątku do niedzieli nad rzeką Elbląg potrwa festiwal "Babie Lato". Jedną z jego części będą Regaty o Błękitną Wstęgę Elbląskich Mostów Zwodzonych. Początek w piątek o godz. 17, szczegóły znajdziecie tutaj.

Sobota, 30 sierpnia

W Elblągu będzie się można przenieść w tropiki, a to wszystko za sprawą akcji „Pożegnanie Lata w CH Ogrody”. Na odwiedzających czeka moc atrakcji, a wspólna zabawa potrwa aż do godz. 23... Szczegóły tutaj

Do Elbląga powraca Jasna Strona Miasta. Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia. to czas, w którym mieszkańcy mogą odkrywać piękno wspólnoty, rozwijać swoje talenty, budować relacje i po prostu dobrze się bawić. Początek imprezy, która będzie odbywać się na placu Katedralnym w sobotę o godz. 13. Szczegółowy program.

W godz. 14-18 w parku Modrzewie odbędzie się ostatnia w te wakacje sjesta. Na dużej polanie będzie czekało mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Wśród nich m.in. dmuchańce, strefa animacji, strefa gier i wiele innych.

O godz. 16.30 w kinie „Światowid” zorganizowany zostanie seans specjalny popularnego cyklu filmowego „Elbląg na dużym ekranie” poświęcony wydarzeniom z sierpnia 1980 r. Gośćmi seansu będą bohaterowie Sierpnia, a tematem – rola Elbląga w tworzeniu ruchu „Solidarność”. Wstęp wolny.

Wieczorem na Gęsiej Górze (okolice ul. Wyżynnej) zapanuje muzyka house. Już o godzinie 20 wystąpi pierwszy artysta, w planach noc pełna muzyki house zakończy się o godzinie 4 rano. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie tutaj.

Z kolei na miłośników kina czeka ostatni w tym sezonie seans Kina pod Chmurką. Tym razem odbędzie się na Górze Chrobrego, gdzie będzie można obejrzeć film „Jak wywołałem byłą żonę”. Wstęp wolny, początek po zachodzie słońca.

Na imprezę "Pożegnanie Lata" zaprasza do Tolkmicka Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wstęp wolny, czeka wiele atrakcji dla dzieci, koncerty i zabawa z DJ-em. - Wspólne spotkania, muzyka i radosna atmosfera to najlepszy dowód na to, że mimo trudności związanych z ostatnią powodzią i jej skutkami - potrafimy cieszyć się chwilą i być razem - zaprasza M-GOK. Początek o godz. 18.

Niedziela, 31 sierpnia

Do Kina Światowid zawita retransmisja najnowszego koncertu André Rieu, zatytułowanego „Przetańczyć całą noc!”. To niezwykłe widowisko przeniesie widzów w sam środek letniego wieczoru w Maastricht – miasta, które co roku w lipcu staje się sceną spektakularnych koncertów Rieu i jego słynnej Orkiestry Johanna Straussa. Plac Vrijthof zmienia się wtedy w olbrzymią salę balową, gdzie muzyka, taniec i emocje łączą się w jedno, tworząc niezapomniane chwile. Początek seansu o godz. 19.

O tym, co dzieje się w weekend w elbląskim sporcie przeczytacie tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!