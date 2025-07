Wycieczka rowerowa do Jagodna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza do udziału w popołudniowej wycieczce rowerowej, organizowanej w ramach Wakacji z MOSiR-em. Wyprawa odbędzie się we wtorek, 29 lipca. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 17 na pętli przy ulicy Ogólnej.

Trasa wycieczki prowadzić będzie w kierunku Jagodna nad Zalewem Wiślanym, gdzie znajduje się wejście na Aleję Kasztanową. Długość trasy to około 28 kilometrów. W zależności od warunków, uczestnicy mogą pokonać fragment drogi pieszo, prowadząc rowery.

Tempo jazdy będzie spokojne i rekreacyjne – od 12 do 15 kilometrów na godzinę – dzięki czemu wycieczka jest odpowiednia dla całych rodzin. Szacowany czas trwania imprezy to około 3 godzin. Podczas wyprawy, przyjrzymy się także rzece Elbląg na odcinku od mostu zwodzonego w Nowakowie do oczyszczalni ścieków. Na zakończenie przewidziano wspólny odpoczynek przy lodach w kawiarni Grupy Wodnej nad rzeką Elbląg.

Trasa prowadzić będzie głównie po drogach gruntowych, płytowych oraz asfaltowych, dlatego rekomendowanym wyborem będą rowery górskie (MTB) z działającymi przerzutkami. Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy proszą, by uczestnicy zadbali o dobry stan techniczny swoich rowerów i zabrali ze sobą podstawowe akcesoria, takie jak zapasowa dętka, pompka czy klucze rowerowe. Szczególnie zalecane jest również korzystanie z kasku.

Partnerem wydarzeń rowerowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest Salon-Serwis Rowerowy Wadecki.



Wszystkie zajęcia w ramach Wakacji z MOSiR-em są całkowicie bezpłatne. Śledź nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco z letnimi atrakcjami.