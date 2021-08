Wygrywa Michał Łoniewski

Michał Łoniewski z Elbląga wygrał walkę w zawodowym ringu z Konradem Kaczmarkiewiczem. To było trzecie zwycięstwo elblążanina na zawodowym ringu.

To było starcie bokserów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w zawodowym ringu. Dla Michała Łoniewskiego była to piąta walka, Konrad Kaczmarkiewicz czwarty raz stanął w zawodowym ringu. Walka odbyła się wczoraj (21 sierpnia) w Gdańsku na gali Polsat Boxing Promotions

Za zwycięstwem elblążanina przemawiało jego doświadczenie boksu amatorskiego. Wychowanek elbląskiej Kontry zaczął agresywnie. Jego ciosy były ciężkie i sprawiały dużo problemu przeciwnikowi. Obaj rywale mieli lepsze i gorsze okresami ale to elblążanin sprawiał w ringu lepsze wrażenie. Wiedział, co chce osiągnąć i potrafił zepchnąć rywala do obrony i nie oddać mu inicjatywy. Fragmentami był to pojedynek „cios za cios”.

Ozdobą walki była szósta, ostatnia runda. Zaczął dobrze elblążanin. Potem pozwolił sobie na chwilę odpoczynku, co wykorzystał rywal zadając kilka ciosów. I końcówka znów należała do wychowanka Kontry, który nie pozostawił wątpliwości, kto był lepszy w tej walce.

Werdykt sędziów mógł być tylko jeden: Wygrał Michał Łoniewski. Tym samym elblążanin ma już trzy wygrane walki na zawodowym ringu.