Wyjątkowy medal na 3. Elbląski Bieg pod Gwiazdami

To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy pokonuje wyznaczoną trasę po elbląskiej Modrzewinie. Gwieździste niebo, niepowtarzalny klimat i łącząca wszystkich pasja do tego sportu. Już 27 września odbędzie się 3. Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami, podczas którego na mecie na zawodników będzie czekał jedyny w swoim rodzaju medal. Zapisz się na wydarzenie już dzisiaj!

Takiego projektu jeszcze do tej pory nie było. Świecące w ciemności elementy, detale związane z konstelacją, personalizowana szarfa i unikatowy wygląd. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia nad wzięciem udziału w zbliżającym się Biegu Nocnym, to ten medal powinien rozwiać wątpliwości.

- Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowej oprawy. Od samego początku chcieliśmy, aby medal na Bieg Nocny był niepowtarzalny i przyciągał uwagę biegaczy. Zdobycie go po ukończeniu 5 kilometrów będzie wisienką na torcie całego wydarzenia. Z pewnością będzie zdobił dotychczas zgromadzoną kolekcję medali, a być może dla kogoś będzie pierwszym zdobytym medalem w życiu. Bieg Nocny już za nieco ponad miesiąc. To wystarczający czas, żeby przygotować się do startu i szlifować formę. Gorąco zachęcam do udziału elblążan, jak i turystów. – mówi Natalia Szrama, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do 27 sierpnia pakiet na wydarzenie można kupić w niższej cenie 40 zł. Zapisy na wydarzenie przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez platformę elektronicznezapisy.pl do 24 września 2025 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. W Nocnym Biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat w dniu startu. Szczegółowy regulamin imprezy jest dostępny na stronie z zapisami.