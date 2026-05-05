Wyjątkowy medal XVII edycji Biegu Piekarczyka

Do XVII Biegu Piekarczyka został miesiąc. To dobry moment na zaprezentowanie medalu, który zawiśnie na szyi zawodników po przekroczeniu upragnionej mety. To nie tylko nagroda za wysiłek, ale też element kolekcji, która będzie się w tym roku składała z czterech, łączonych medali. Będzie je można zdobyć podczas: Biegu Piekarczyka, Biegu 780 dla Elbląga, Biegu Nocnego i Biegu Niepodległości.

- W tym roku wracamy do pomysłu łączenia medali. To dodatkowa motywacja dla zawodników do udziału w naszych imprezach biegowych i zebrania wszystkich czterech krążków. Na każdym z nich znajdzie się lokalny motyw Elbląga nawiązujący do konkretnego biegu. Do trzech stałych wydarzeń w tym roku dołącza „Bieg 780 dla Elbląga”, który będzie nawiązywał do tegorocznego jubileuszu uzyskania praw miejskich. Zapisy i szczegóły już niebawem na naszej stronie - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR Elbląg.

Medal Biegu Piekarczyka wyróżnia się unikalnym kształtem oraz bogatymi detalami. Na jego froncie znajduje się charakterystyczna postać Piekarczyka – symbol miasta – ukazana w dynamicznej, przestrzennej formie. Całość uzupełniają precyzyjne zdobienia oraz data wydarzenia. Medal doskonale zaprezentuje się na mecie, jak również urozmaici domową kolekcję.

Projekt medalu na Bieg Piekarczyka nie jest pojedynczą formą. Stanowi on część większej koncepcji nawiązującej do całorocznego cyklu wydarzeń biegowych. Tegoroczne medale zostały zaprojektowane tak, aby łączyć się z kolejnymi biegowymi imprezami: Bieg 780 m dla Elbląga, Bieg Nocny oraz Bieg Niepodległości. Razem stworzą spójną, efektowną całość odzwierciedlającą sportową drogę finiszera i jego zaangażowanie - zbierz je wszystkie.

fot. MOSIR w Elblągu

Dla uczestników dostępne są również oficjalne koszulki biegowe, zaprojektowane w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i granatowej. Wykonane z lekkiego, oddychającego materiału, zapewniającego komfort zarówno podczas treningów, jak i startu. Ich design nawiązuje do charakterystycznych elementów Elbląga. Sprzedaż prowadzona jest poprzez stronę elektronicznezapisy.pl i potrwa do 31 maja.

Zainteresowanie biegiem jest bardzo duże - na liście startowej znajduje się już ponad 1800 osób. Bieg dziecięcy dawno został wyprzedany, a na bieg główny na 10 kilometrów i na bieg towarzyszący na 5 kilometrów pozostało już tylko 50 wolnych miejsc. Nie zostawiajcie decyzji o rejestracji na później. To doskonała okazja, by wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu i zdobyć nie tylko niezapomniane wspomnienia, ale przede wszystkim wyjątkowy medal – najważniejszy element podczas każdego startu.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

