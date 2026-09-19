Wyścigi dla dzieci na Bikeparku

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach rowerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Elblągu. Na trasie SkillParku przy ul. Królewieckiej toczyć się będzie rywalizacja po przeszkodach. Dla każdego pamiątkowy medal, a dla najlepszych kolejne nagrody. SkillPark Wyścigi wystartują 11 października 2026 roku, na terenie Elbląskiego Bikeparku Truso, przy ul. Królewieckiej 162. Początek o godzinie 12.

W zawodach będzie kilka kategorii wiekowych, od 5-18 roku życia oraz wyścig OPEN dla dorosłych. Wszystkie starty będą podzielone na płeć.

Impreza polegać będzie na przejechaniu 1 lub 2 pętli, po SkillParku. Trasy od 130 - 760 m. Na trasie będą przeszkody, m.in. bujawka, równoważnie, hopki, muldy i inne. Startować będziemy indywidualnie z pomiarem czasu. Najmłodsi mogą ominąć przeszkodę, jeżeli będzie za trudna. Pozostali muszą ją pokonać.

Zapisy do 7 października przez formularz Google tutaj.

Kategorie wiekowe:

- Rowerki biegowe (do 5 lat) – trasa ok. 150 m

- Rowerki normalne (do 5 lat) – trasa ok. 150 m

- 6-7 lat ( rocznik 2020-2019) – trasa ok. 380 m

- 8-9 lat ( rocznik 2018-2017) – trasa ok. 380 m

- 10-11 lat ( rocznik 2016-2015) – trasa ok. 760 m

- 12-13 lat (rocznik 2014-2013) – trasa ok. 760 m

- 13-15 lat ( rocznik 2012-2010) – trasa ok. 760 m

- 16-18 lat ( rocznik 2009-2007) – trasa ok. 760 m

- Dorośli OPEN – trasa ok. 760 m

Obowiązuje wpisowe, płatne przelewem lub osobiście gotówką w dniu zawodów. Limit miejsc na zawody ograniczony. Szczegóły w regulaminie tutaj.

Program zawodów:

11:00-12:00 – Biuro Zawodów, punkt informacyjny, zapisy, trening na trasie wyścigu.

12:00 – Otwarcie zawodów, przywitanie uczestników, odprawa techniczna,

12:20-12:40 – Starty indywidualne dzieci do lat 5 (rowerki biegowe i rowerki normalne)

12:40-15:00 – Starty indywidualne dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych (6-7 lat / 8-9 lat / 10-11 lat / 12-13 lat / 14-15 lat / 16-18 lat / OPEN dorośli)

Od godziny 15:30 - Dekoracje zawodników i rozstrzygnięcie konkursu wśród wszystkich uczestników.

Oświadczenia uczestników do pobrania tutaj: dla dzieci, dla dorosłych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji!

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy Truso Elbląg.