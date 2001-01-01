Wyścigi w Bikeparku, trwają zapisy

12 października w Bikeparku, który od kilku miesięcy funkcjonuje w Bażantarni (wejście od strony schroniska dla zwierząt) odbędzie rowerowa impreza dla miłośników MTB.

Główną atrakcją wyścigów na torze MTB będzie poducha MTB do bezpiecznego skakania na rowerze, a dla mniej odważnych mniejsza - do fikania koziołków! Miejsce: BikePark Truso przy Parku Bażantarnia (ul. Królewiecka 162)! (sprawdź, jak dotrzeć -), godz. 12-16. W programie: Wyścigi na Skillparku

Poducha do skakania na rowerze

Konkursy z nagrodami

Piknik rodzinny

Nauka podstaw MTB

Prelekcja "Aktywnie i bezpiecznie: zdrowie i profilaktyka urazów młodych sportowców"

…i mnóstwo dobrej zabawy dla całej rodziny! Nie może Was zabraknąć! Zapisy online na start w zawodach do 6 października. REGULAMIN: Sponsorem Strategicznym Klubu jest Energa SA z Grupy ORLEN. Zrealizowano przy współudziale Samorządu Miasto Elbląg

MKS Truso Elbląg