Wyścigi w Bikeparku, trwają zapisy

12 października w Bikeparku, który od kilku miesięcy funkcjonuje w Bażantarni (wejście od strony schroniska dla zwierząt) odbędzie rowerowa impreza dla miłośników MTB.
Główną atrakcją wyścigów na torze MTB będzie poducha MTB do bezpiecznego skakania na rowerze, a dla mniej odważnych mniejsza - do fikania koziołków!
Miejsce: BikePark Truso przy Parku Bażantarnia (ul. Królewiecka 162)! (sprawdź, jak dotrzeć -), godz. 12-16.
W programie:
- Wyścigi na Skillparku
- Poducha do skakania na rowerze
- Konkursy z nagrodami
- Piknik rodzinny
- Nauka podstaw MTB
- Prelekcja "Aktywnie i bezpiecznie: zdrowie i profilaktyka urazów młodych sportowców"
- …i mnóstwo dobrej zabawy dla całej rodziny! Nie może Was zabraknąć!
Zapisy online na start w zawodach do 6 października.
Sponsorem Strategicznym Klubu jest Energa SA z Grupy ORLEN. Zrealizowano przy współudziale Samorządu Miasto Elbląg
MKS Truso Elbląg