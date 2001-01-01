UWAGA!

Wyścigi w Bikeparku, trwają zapisy

 Elbląg, Wyścigi w Bikeparku, trwają zapisy

12 października w Bikeparku, który od kilku miesięcy funkcjonuje w Bażantarni (wejście od strony schroniska dla zwierząt) odbędzie rowerowa impreza dla miłośników MTB.

Główną atrakcją wyścigów na torze MTB będzie poducha MTB do bezpiecznego skakania na rowerze, a dla mniej odważnych mniejsza - do fikania koziołków!

 

Miejsce: BikePark Truso przy Parku Bażantarnia (ul. Królewiecka 162)! (sprawdź, jak dotrzeć -), godz. 12-16.

 

W programie:

  • Wyścigi na Skillparku
  • Poducha do skakania na rowerze
  • Konkursy z nagrodami
  • Piknik rodzinny
  • Nauka podstaw MTB
  • Prelekcja "Aktywnie i bezpiecznie: zdrowie i profilaktyka urazów młodych sportowców"
  • …i mnóstwo dobrej zabawy dla całej rodziny! Nie może Was zabraknąć!

 

Zapisy online na start w zawodach do 6 października.

 

REGULAMIN:

Sponsorem Strategicznym Klubu jest Energa SA z Grupy ORLEN. Zrealizowano przy współudziale Samorządu Miasto Elbląg

MKS Truso Elbląg

