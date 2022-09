Z kim o ćwierćfinał pucharu

W siedzibie Warmińsko - Mazurskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pary 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski. Elbląskie drużyny o ćwierćfinał powalczą na wyjeździe.

W grze o Wojewódzki Puchar Polski pozostało 16 drużyn. Dziś rozlosowano rywali w walce o ćwierćinał. Rezerwy Olimpii Elbląg w Biskupcu zmierzą się z ligowym rywalem - miejscową Tęczą. Dla podopieczny Karola Przybyły będzie to okazja do rewanżu za ligową porażkę. Przypomnijmy: 18 września w Elblągu goście wygrali 3:1. Tęcza w drodze do 1/8 finału wyeliminowała Polonię Lidzbark Warmiński (IV liga, 3:1 u siebie), KS 2010 Wrzesina (A klasa, 6:2 na wyjeździe) i Falę Warpuny (A klasa, 8:1 na wyjeździe). W IV lidze Tęcza po 8. kolejkach zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 10 punktów (3 zwycięstwa, 1 remis i 4 porażki).

Concordia Elbląg zmierzy się w Kętrzynie z miejscową Granicą. Rywale pomarańczowo - czarnych do tej pory z wojewódzkiego pucharu wyeliminowali Mamry Giżycko (IV liga, 2:1 u siebie), rezerwy Stomilu Olsztyn (klasa okręgowa, 3:1 po dogrywce na wyjeździe), Perkun Orżyny (B klasa, 6:1 na wyjeździe). W IV lidze Granica po 8. kolejkach zajmuje 7. miejsce z dorobkiem 12. punktów (3 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki).

Mecze 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski odbędą się wiosną przyszłego roku.