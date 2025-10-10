UWAGA!

----

Z piłki ręcznej się nie wyrasta

 Elbląg, Z piłki ręcznej się nie wyrasta
fot. Anna Dembińska

Dom, praca, rodzina... W czwartki o godzinie 18:15 to wszystko schodzi na dalszy plan. Wówczas najważniejsze są piłka i koleżanki z drużyny. Odwiedziliśmy panie z Forever Young Elbląg na treningu piłki ręcznej. Zobacz zdjęcia.

- Zadzwonił kolega z Olsztyna, że organizują turniej drużyn masters w piłkę ręczną. Zapytał czy nie zebrałybyśmy drużyny i wystartowały – wspomina Agata Kidoń, kapitan Forever Young Elbląg. - I tak z miłości do piłki ręcznej się zaczęło.

- Wcześniej spotykałyśmy się na meczach Startu. I był taki pomysł, żeby spróbować zagrać jeszcze raz – dodała Agnieszka Bukojemska, organizatorka drużyny. - Zaczęłyśmy szukać koleżanek w mediach społecznościowych.

Panie w przeszłości grały głównie w elbląskim Truso. Zebrały się i zobaczyły, że rzucanie bramek wciąż sprawia im radość. Miejsce na trening mogło być tylko jedno – Szkoła Podstawowa nr 9 byłą jedną z kuźni elbląskiego szczypiorniaka. Niemal każda zawodniczka z salą sportową w dziewiątce ma swoje wspomnienia.

- Jak na idzie po latach? Głowa pamięta jeszcze to, co robiłyśmy w Truso pod okiem trenera Jerzego Ringwelskiego. A reszta ciała przypomina, że nie mamy już naście lat, tylko jesteśmy dojrzałymi paniami – mówi Agnieszka Bukojemska. - Ale tej radości z gry, z treningu nikt nam nie zabierze.

- Coś faktycznie w tym jest. Przypominamy sobie, jak to kiedyś było. Wracają wspomnienia – dodaje Agata Kidoń. - Nie każda z nas ma możliwość codziennego treningu, lat mamy już trochę więcej niż naście. Ale jest fajnie. Dajemy radę. Zaskakująco fajnie nam to wychodzi. I jest też doskonałą odskocznią od codzienności.

Panie jeszcze we wrześniu pojechały na turniej do Morąga. Wróciły... dość niespodziewanie z pucharem za drugie miejsce.

  Elbląg, Z piłki ręcznej się nie wyrasta
fot. Anna Dembińska

Na kolejnym turnieju w Olsztynie, rywalki już wiedziały, że elblążanki to nie są dziewczyny do bicia. Efekt zaskoczenia zadziałał raz, w Olsztynie nie udało się stanąć na podium. Forever Young nie składa broni i zapowiada, że na kolejnych turniejach powalczy o kolejne zwycięstwa.

- Funkcjonuje liga piłki ręcznej masterek, w ramach której rozgrywane są turnieje – wyjaśnia Agnieszka Bukojemska. - Najbliżej nas funkcjonują drużyny w Olsztynie, Giżycku i Gdańsku.

O godzinie 18 na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 jest jeszcze pusto. Wystarczy jednak kilka minut, żeby zapełniła się gwarem. Na wczorajszym treningu zameldowało się 15 pań. I znów jak przed laty piłeczka chodziła pomiędzy bramkami.

- Wciąż potrzebujemy zawodniczek, które kiedyś otarły się o piłkę ręczną i chciałyby przypomnieć sobie tamte emocje. Zapraszamy w każdy czwartek na salę gimnastyczną do Szkoły Podstawowej nr 9. Zaczynamy o godzinie 18:15 – mówi Agnieszka Bukojemska. - Nie ma się czego obawiać. To ma być hobby i zabawa.

I przydałby się trener.

- Może nie na stałe, ale przydałby się ktoś, kto przed turniejem przećwiczy z nami taktykę, ustawienia, schematy. Popatrzy na nas z boku. – wyjaśnia Agnieszka Bukojemska. - W Truso nauczyli nas, że zawsze trzeba grać o zwycięstwo. Teraz też chcemy grać po to, żeby wygrywać, żeby było o nas głośno w lidze masters.

W dalekosiężnych planach jest też organizacja turnieju w Elblągu, gdzie można będzie dopingować elblążanki „u siebie”. Ale na razie dajmy elbląskim piłkarkom okrzepnąć. I zapraszamy na treningi do Szkoły Podstawowej nr 9, w każdy czwartek o godzinie 18:15, a także do obserwowania mediów społecznościowych. Forever Young Elbląg

SM

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Z piłki ręcznej się nie wyrasta
Z piłki ręcznej się nie wyrasta
Z piłki ręcznej się nie wyrasta
Z piłki ręcznej się nie wyrasta

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 