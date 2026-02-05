Zabawa, muzyka i taniec, czyli Zumba Kids!

Pewne jest jedno: dzieci mają w sobie ogromne pokłady energii. Pytanie tylko, gdzie i jak je najlepiej wykorzystać. Zumba Kids to propozycja dla tych rodziców, którzy szukają dla swoich dzieci zajęć ruchowych łączących aktywność fizyczną, muzykę i… czystą frajdę. Bez presji, bez rywalizacji, za to z uśmiechem i tańcem od pierwszych minut.

Zumba Kids to zajęcia stworzone specjalnie z myślą o najmłodszych – zarówno przedszkolakach, jak i dzieciach z wczesnych klas szkoły podstawowej. Ruch przy muzyce jest tu naturalny i niewymuszony, a ćwiczenia mają formę prostych, grupowych układów tanecznych. Dla dzieci to przede wszystkim dobra zabawa, dla rodziców – pewność, że ich pociechy aktywnie spędzają czas, rozwijają koordynację ruchową, poczucie rytmu i uczą się funkcjonowania w grupie.

Zajęcia często urozmaicane są grami i zabawami tanecznymi, dzięki czemu dzieci szybko łapią kontakt z rówieśnikami i chętnie wracają na kolejne spotkania. To także świetna okazja, by oswoić maluchy z aktywnością fizyczną już na wczesnym etapie – w atmosferze luzu i pozytywnych emocji.

Zumba Kids odbywa się w każdą sobotę w sali fitness w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. O godzinie 10:00 zapraszamy przedszkolaki, a o 11:00 dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia trwają 45 minut i prowadzi je Magdalena Krupa.

Koszt jednorazowego udziału wynosi 20 zł, z kartą „wElblągu” – 18 zł. Dostępny jest również karnet 4 wejść w cenie 65 zł. Bilety można kupić bezpośrednio przed zajęciami w kasie lodowiska. Warto zabrać ze sobą obuwie zmienne, butelkę wody.

Dla rodziców planujących regularne uczestnictwo dobrą opcją są także karnety MOSiR, które pozwalają skorzystać nawet z 50-procentowego bonusu w formie doładowania. To wygodny sposób na szybkie opłacanie wejść oraz korzystanie z szerokiej oferty zajęć w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em.

Jeśli więc sobotni poranek ma być aktywny, radosny i pełen muzyki – Zumba Kids to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.