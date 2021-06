Zabrakło skuteczności

(fot. Michał Skroboszewski)

Koszykarki Truso Elbląg przegrały drugi mecz finałowego turnieju mistrzostw Polski do lat 15. W czwartek uległy w Gdańsku Basketowi 4Ever Ksawerów, co oznacza że nie mają szans na awans do czołowej czwórki mistrzostw. Wkrótce więcej zdjęć.

Mecz od pierwszych minut był wyrównany. Dobrze zaczęły go koszykarki Basketu Ksawerów, które prowadziły już 9:4. Skuteczna gra Kingi Maj i Rozalii Sznajder pozwoliła elblążankom nie tylko zniwelować przewagę rywalek, ale i wyjść na prowadzenie 19:13 i 26:20. Od tego momentu koszykarki Truso zaliczyły jednak przestój w grze - raziły stratami i nieskutecznością, co skrzętnie wykorzystały przeciwniczki, doprowadzając najpierw do wyniku 27:26, a następnie 34:30 i taką różnicą punktową zakończyła się druga kwarta. W kolejnych minutach niestety elblążanki nie potrafiły znaleźć recepty na łatwą drogę do kosza rywalek. Rosła liczba strat, które po kontrach ksawerowianki zamieniały na punkty, powiększając przewagę do stanu 45:32. Przerwa na żądanie wzięta przez trenerów MKS Truso Elbląg niewiele pomogła. Skuteczniejsze i bardziej zgrane na parkiecie były rywalki elblążan, chociaż trzeba przyznać, że w ostatnich minutach trzeciej kwarty w poczynaniach obu drużyn wdarło się sporo chaosu. Wystarczy wspomnieć, że elblążanki zdobyły w tej części meczu zaledwie 6 punktów. W czwartej kwarcie obraz gry nie zmienił się. Ambitne elblążanki próbowały nadrabiać zaległości, ale nadal raziły nieskutecznością i dużą liczbą strat. Na 6. minut przed końcem drużyna z Ksawerowa prowadziła 55:38 i dowiozła bezpieczną przewagę do końca spotkania. W piątek o godz. 10 Truso zmierzy się w ostatnim meczu w grupie z drużyną z Sokołowa Podlaskiego. Jeśli elblążanki wygrają, będą miały szansę na grę o 5. miejsce mistrzostw Polski do lat 15. Przegrana oznacza mecz o miejsce 7. MKS Truso Elbląg – Basket 4Ever Ksawerów 48:69 (21:13, 9:21, 6:18, 12:16) Truso: Anna Zyzek 6, Karolina Ziółkowska, Victoria Rocka 6, Maja Ćwiklińska, Kinga Maj 18, Maja Majkowska, Katarzyna Mital 2, Rozalia Sznajder 12, Wiktoria Nowicka, Maja Pszczółkowska 4, Zuzanna Dziagiel, Julia Zalewska.

RG